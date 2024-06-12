نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- قرار بحجب المنصات الرقمية والفضائية غير المرخصة خلال 3 أشهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارًا بحجب جميع المنصات الرقمية والفضائية غير المرخصة خلال 3 أشهر في حال عدم توفيق أوضاعها والحصول على التراخيص اللازمة.

وأوضح كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن هذا القرار جاء بتوجيه من رئيس الجمهورية منذ عدة شهور.

تفاصيل القرار وأسبابه

كشف كرم جبر، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "في المساء مع قصواء" تقديم الإعلامية قصواء الخلالي على فضائية "سي بي سي"، أن المجلس رصد محتوى غير متناسب مع القيم الدينية للمجتمع المصري والعربي، مما يستوجب الحفاظ على الهوية الوطنية.

أهداف القرار

يهدف القرار إلى تهيئة بيئة مناسبة لجذب المزيد من الاستثمارات في مجال التسويق الإلكتروني.

وأشار جبر إلى أن قيمة التجارة الإلكترونية عالميًا تبلغ 6 تريليون دولار، بينما تستحوذ مصر على 100 مليار جنيه فقط من هذا الرقم، مما يشير إلى إمكانية تحسين القدرات التنافسية لمصر في هذا المجال.

نقاط التركيز

أوضح جبر أن المجلس رصد تركيز المنصات غير المرخصة على أربعة موضوعات رئيسية: المثلية، التطرف، العنف، والإلحاد. كما أشار إلى وجود قناة تنتج سنويًا موادًا تحفز على المثلية بقيمة نصف إنتاجها البالغ 33 مليون دولار، مما يشير إلى الدعم السياسي الذي تتلقاه هذه المواد.

بهذا القرار، يسعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى الحفاظ على القيم الدينية والهوية الوطنية، وفي نفس الوقت تعزيز البيئة الاستثمارية في مصر من خلال تنظيم السوق الرقمي والفضائي.