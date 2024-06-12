نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الاضحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

في برقيته الرسمية، قدّم الدكتور مدبولي، نيابة عن نفسه ونيابة عن أعضاء الحكومة، أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات، سائلا الله أن يعيدها على فخامته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والاستقرار والسلام.

وفي سياق البرقية، عاهد الدكتور مدبولي فخامة الرئيس السيسي على مواصلة بذل المزيد من الجهد والعطاء خلال المرحلة المقبلة، لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة التي يقودها فخامة الرئيس في جميع أنحاء الجمهورية.

يأتي ذلك بهدف تحقيق تطلعات المواطنين ولتعزيز الخير والتقدم والازدهار في وطننا العظيم.