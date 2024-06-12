نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- طرح وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري بفائدة 3% في عدة مناطق بمصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وليد البارودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، عن خطط لطرح وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري بفائدة 3% خلال شهر يونيو الجاري.

سيشمل الطرح مناطق عدة في مصر بما في ذلك مدينة العاشر من رمضان، القاهرة الجديدة، 6 أكتوبر، بدر، والسويس الجديدة.

وبيّن البارودي في تصريحاته أن الوحدات السكنية التي سيتم طرحها ستكون بنظام القرعة، مع خيارات تقسيط تتراوح بين 3 و7 سنوات، مع إمكانية التمديد حتى 30 سنة.

كما ستتاح للمواطنين فرصة الحصول على الوحدات بمقدم يتراوح بين 40% و50%.

وأكد أن الوحدات ستكون بنظام "نصف تشطيب"، مما يتيح لجميع المواطنين الاستفادة من هذا العرض دون تعقيدات أو شروط مسبقة.

وفي إطار تعزيز هذه المبادرة، أشار إلى أن الهيئة تعمل على توقيع بروتوكول تعاون مع بنك الإسكان والتعمير، بهدف تقديم تسهيلات في السداد للفائزين بالوحدات السكنية بمدينة العاشر من رمضان، بالإضافة إلى فائدة تنافسية لا تتجاوز 3%.