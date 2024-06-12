نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكافحة الغش في امتحانات الثانوية العامة: تتبع الأسئلة المتداولة لامتحان الاقتصاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وفقًا لمصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تقوم فرق مكافحة الغش بغرفة العمليات المركزية بالوزارة بمتابعة ورصد جميع الأسئلة المتداولة والمزعومة لامتحان الاقتصاد للثانوية العامة عبر مجموعات تليجرام بعد بدء الوقت الأصلي للامتحان.

وأكد المصدر أنه في حالة التأكد من صحة الأسئلة المتداولة، سيتم تحديد المسئول عن تصوير ورق الأسئلة ونشرها عبر تلك المجموعات، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم على الفور.

وتشمل هذه العقوبات حرمان المتورطين من أداء الامتحان لمدة عامين، إضافة إلى الحبس والغرامة وفقًا لقانون مكافحة الغش الإلكتروني في الامتحانات.

وتجري امتحانات الثانوية العامة بمصر في بيئة مراقبة بكاميرات في لجان امتحانية مؤمنة، مع اتخاذ إجراءات احترازية ووقائية صارمة، تشمل منع استخدام الهواتف المحمولة، بهدف ضمان نزاهة العملية الامتحانية وحماية حقوق الطلاب.

تُجرى امتحانات الاقتصاد ضمن ماراثون الامتحانات للثانوية العامة، وتعد هذه الإجراءات الجزء الأساسي من استراتيجية الوزارة لضمان سلامة الامتحانات وتحقيق العدالة والمساواة بين الطلاب.