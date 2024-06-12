الأرصاد: انكسار ذروة ارتفاع درجات الحرارة أول أيام عيد الأضحى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 يونيو 2024 11:26 صباحاً - توقعت الدكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، انكسار ذروة ارتفاع قيم درجات الحرارة بداية من يوم الأحد والذى يوافق أول أيام عيد الأضحى المبارك، مبينة أن البلاد ستشهد انخفاضا في درجات الحرارة بمعدل 3 – 4 درجات، لتسجل الحرارة 38 – 39 درجة مئوية، ليكون الطقس شديد الحرارة، لكن أقل حدة من الأيام المقبلة.

قالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة لـ"التليفزيون المصري"، إن هناك مزيدا من ارتفاع قيم درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة نتيجة التأثر بالكتل الهوائية الصحراوية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية مع وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع الشمس وارتفاع قيم درجات الحرارة، أيام الخميس والجمعة والسبت، لتسجل العظمي بالظل 43 درجة مئوية، وهى أعلى من المعدلات الطبيعية من 8 – 10 درجات.

أشارت إلى انخفاض في قيم درجات الحرارة أثناء فترات الليل، ومتوقعة وجود نشاط للرياح يساعد بعض الشئ على اعتدال الأجواء.