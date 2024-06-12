نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 12 نصيحة لطلاب الثانوية العامة 2024 لكيفية الاستفادة من إجازة عيد الأضحى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس والتقويم التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، عدد من الارشادات والنصائح لطلاب الثانوية العامة للاستفادة من إجازة عيد الأضحى والاستمتاع بها، والتي تتضمن الآتي:

1- أن يضع الطالب خطة للدراسة والمراجعة خلال الأيام القادمة، يتم فيها تثبيت مواعيد المذاكرة ؛ على أن تتضمن أوقاتا للراحة أو الخروج في العيد(فى حالة وجود خطط اسرية لذلك ) مما لا يؤثر على مراجعته للمادة كاملة.

2- عدم تضييع أى وقت قدر الإمكان قبل إجازة العيد، وبدء المراجعة عقب امتحان الإحصاء والاقتصاد وعدم تضييع ذلك اليوم.

3- أن يستثمر الطالب الأيام القليلة قبل العيد في المراجعة وحل الامتحانات؛ بحيث تعوض أى وقت للراحة أو الاسترخاء في العيد.

4- يمكن للطالب أثناء المراجعة بالإضافة إلى حل الامتحانات القراءة السريعة لعناوين الدروس التى اتقنها أو السريعة لتفاصيل الدروس التى نسى بعض تفاصيلها.

5- في حالة كون الطالب اجتهد في المذاكرة والمراجعة في الأيام السابقة على العيد يمكنه الاستمتاع بأول ايام العيد والخروج والتنزه بل والسفر لمدة يوم واحد فقط مما يساعد على تجديد نشاطه.

6- في حالة كون الطالب لديه حاجة إلى مراجعة أكبر للدروس ففي هذه الحالة يمكنه تخصيص فترة الصباح في أول يوم العيد للراحة والاسترخاء(وذبح الاضحية) وان يبدأ الاستذكار في فترة ما بعد العصر إلى الليل.

7- في جميع الأحوال لا بد أن يرجع الطالب إلى المراجعة والتركيز الكامل مع ثانى وثالث أيام العيد فلا وقت للتعويض بعدها.

8- تجنب السهر في ليلة العيد واستمرار الحفاظ على النوم والاستيقاظ مبكرا.

9- تجنب الإفراط في تناول الطعام بوجه عام والوجبات الدسمة بوجه خاص في العيد حتى لا يؤثر ذلك بشكل سلبي على صحته وتركيزه.

10- على الأسرة تنظيم مواعيد الزيارات العائلية خلال فترة العيد أو ارجائها إلى ما بعد الامتحانات.

11- على الأسرة احترام رغبة الطالب في استقبال أو عدم استقبال ضيوف خلال فترة العيد فهو الأدرى بظروفه؛ وبمدى تشتته حال وجود ضيوف في البيت.

12- في حالة وجود زيارات أسرية مفاجئة لمنزل الطالب على الطالب محاولة إيجاد مكانا للاستذكار فيه بعيدا عن الضوضاء وفى حالة صعوبة تحقيقه ذلك يمكنه الجلوس مع الضيوف ثم تعويض ما فاته من وقت فى الاستذكار والمراجعة.

جدير بالذكر، ينتهي طلاب الثانوية العامة 2024، اليوم الأربعاء، من أداء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، على أن يمنح الطلاب إجازة عيد الأضحى بداية من اليوم الأربعاء وحتي الجمعة 20 يونيو، على أن يستأنف الطلاب اداء امتحانات المواد الاساسية بداية من السبت 22 يونيو الجاري.