فتح مجازر مجانية في القاهرة خلال عيد الأضحى: كل ما تحتاج لمعرفته

أحمد جودة - القاهرة - محافظة القاهرة تعلن عن فتح 6 مجازر لخدمة المواطنين خلال أيام عيد الأضحى

اعلنت محافظة القاهرة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك عن فتح 6 مجازر في أماكن مختلفة بالمحافظة لاستقبال المواطنين الراغبين في ذبح الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى.

تشمل هذه المناطق: البساتين، جيركو، السلام، الممتاز، طرة، وحلوان.

خدمة مجانية وكشف طبي على الأضاحي

تؤكد المحافظة أن عملية الذبح تتم بشكل مجاني دون أي تكاليف مالية على المواطنين. كما يوجد في كل مجزر عدد من الأطباء البيطريين لإجراء الكشف الطبي على الأضاحي قبل بدء عملية الذبح، بهدف التأكد من سلامتها والتنسيق مع مديرية الطب البيطري بالمحافظة.

أوقات العمل والتنظيم

المجازر ستكون مفتوحة يوميًا طوال أيام عيد الأضحى من الساعة 7 صباحًا وحتى 9 مساءً، مما يتيح للمواطنين الاستفادة من الخدمة في أوقات مرنة تتناسب مع جداولهم.

مخالفات الذبح في الشوارع

تؤكد المحافظة أيضًا على تطبيق عقوبة الغرامة البالغة 10 آلاف جنيه على أي مواطن أو جزار يقوم بذبح الأضاحي في الشوارع والأماكن العامة، مما يبرز أهمية الاستفادة من المجازر المخصصة لضمان النظام والسلامة العامة خلال الاحتفالات بالعيد.