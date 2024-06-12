وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع الاستعدادات النهائية لخطة تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية للمشاعر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 12 يونيو 2024 12:31 مساءً - رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية يكثف اجتماعاته مع المشرفين .. ويثمن التنسيق مع السلطات السعودية في استلام الأماكن المخصصة للحجاج في عرفات ومنى

تتابع السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الاستعدادات النهائية لخطة تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية للمشاعر المقدسة، حيث من المقرر أن تقوم بعثة حج الجمعيات الأهلية برئاسة الأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي بتنفيذ خطة تصعيد الحجاج على صعيد عرفات بداية من صباح يوم الجمعة المقبل.

وأتمت بعثة حج الجمعيات الأهلية كافة الاستعدادات لضمان نجاح خطة التصعيد، حيث تم استلام مخيمات حجاج الجمعيات الأهلية على صعيد عرفات ومشعر منى.

وقام رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية بتشكيل

عدة لجان للمعاينة ومتابعة الاستعدادات الخاصة بالخيم داخل عرفات ومنى، وتوفير وسائل التنقل، وتوفير الإعاشة للحجيج طوال فترة التواجد، وحددت كل لجنة الخدمات المطلوب توفيرها خلال التواجد بالمشاعر المقدسة، وتجري زيارات ميدانية يومية، ووضعت عدة ملاحظات، ثم تقوم بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لتلافي أي ملاحظات موجودة قبل الاستلام النهائي للخيم.

وأكد عبد الموجود أن هناك تنسيقا كاملا مع السلطات السعودية،فيما يخص استلام الأماكن المخصصة للحجاج في عرفات ومني، حيث يتم بحث ومراجعة كافة الخدمات والمزايا المقدمة للحجاج في المشاعر المقدسة ، بالإضافة إلي معاينة موقع بعثة حجاج الجمعيات في مني وعرفات وموقف انتظار السيارات الناقلة للحجاج خلال فترة المشاعر.

كما هناك توجيه للمشرفين بعدة إجراءات تشمل استلام المخيمات ووضع اسم كل مشرف على المخيم واسم كل حاج على سريره الخاص "صوفا بيد"، ثم يستلم المشرفون الأتوبيسات الخاصة بنقل الحجاج، ووضع ملصق باسم المشرف ورقمه، مع فحص الباص جيدا، والتأكد من مطابقته للمواصفات الموضوعة من قبل اللجنة الخاصة بالنقل والمواصلات.

كما سيتم تقسيم البعثة لجزءين، الجزء الأول لاستقبال الحجاج في عرفات، والجزء الآخر متابعة مغادرة الحجاج من الفنادق.

وأعدت البعثة مخيمات منفصلة للرجال والسيدات، ووجبات جافة وساخنة، ومشروبات ومرطبات، وتكييفات فيريون لتتناسب مع طبيعة المناخ خلال تلك الفترة في المملكة العربية السعودية.

وأشار رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية إلى أن الحالة الصحية لحجاج الجمعيات الأهلية بخير، كما هناك حالة متابعة للحجاج من خلال تواجد العيادات الطبية التابعة لبعثة وزارة الصحة طوال الـ ٢٤ ساعة، حيث يتم تقديم كافة الاستشارات الطبية وتوقيع الكشف الفوري حال وجود أى شكوى.