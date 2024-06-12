وزير التربية والتعليم يتابع ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة من خلال غرفة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 12 يونيو 2024 12:31 مساءً - حرص الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، على متابعة اليوم الثانى لامتحانات الثانوية العامة الدور الأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث يؤدي الطلاب امتحانات مادتى الاقتصاد والإحصاء.

واطمأن الوزير قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات، ووصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

كما حرص الوزير على متابعة كاميرات المراقبة داخل مختلف اللجان الامتحانية التى يبلغ عددها (١٩٨٦) لجنة على مستوى الجمهورية.

ووجه الدكتور رضا حجازي بالحرص على مصلحة الطالب وتأكيد الملاحظين على الطلاب قبل بدء كل امتحان على كتابة البيانات بدقة، والحرص الشديد على تطابق رقم نموذج الامتحان على ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وذلك بمتابعة الملاحظين داخل لجان الامتحان أيضا، موجهًا بالتأكد من مراجعة الملاحظين لدقة هذه البيانات، ومنع كتابة الملاحظ البيانات نيابة عن الطالب.

وشدد الوزير على مراجعة الملاحظين ومراقب الدور بتطابق رقم نموذج الأسئلة لورقة الإجابة، والتنبيه على الطلاب أن رقم نموذج الأسئلة قد يتغير فى كل مادة، مشددًا على أن عملية التصحيح تتم وفق رقم النموذج الذى كتبه الطالب فى البيانات (أ،ب،ج،د)، وذلك حتى لا يضار الطالب بتصحيح امتحانه على نموذج آخر.

وفى هذا السياق، قال الوزير إنه سيتم مسائلة الملاحظ ورئيس الدور عن عدم صحة بيانات الطالب أو عدم كتابتها.

كما شدد الوزير على التنبيه على الطلاب بحل إجابات البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية بالقلم الجاف الازرق، مؤكدًا أن القلم المعتمد فى التصحيح هو القلم الجاف الأزرق .

وشدد الوزير أيضا على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والمرور مرة أخرى بعد نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية، وكذا تفتيش دورات المياة يوميًا تفتيشًا دقيقًا.

ووجه الوزير بإبلاغ غرفة العمليات المركزية فى حالة حدوث أى تجاوز فى المحيط الخارجى للجنة، للتعامل الفورى معها.