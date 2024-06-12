فريدة الشوباشى: الرئيس السيسى أكد أن الحرب على غزة خطر على الإنسانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 يونيو 2024 12:32 مساءً - تحدثت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى، عن مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة بغزة، قائلة:" جاء فى وقت مهم، لأن المذابح المستمرة فى قطاع غزة ليس لها مثيل، والعالم فى صمت، وهو ما نبه إليه الرئيس السيسى، وأنه خطر على الإنسانية.

وأضافت فريدة الشوباشى، خلال استضافتها بقناة إكسترا نيوز، أن الكيان الصهيونى يقتل الأطفال والناس والعزل، وتفعل كل الجرائم الممنوعة والمنبوذة والمدانة، وتدعمها الولايات المتحدة الأمريكية.

ولفتت فريدة الشوباشى إلى أن الرئيس السيسى جعل الأمور المتعلقة بالحرب على غزة واضحة وتحدث عن الحل الوحيد الممكن، وهو أن يكون هناك دولتين، لانه لا يمكن ان تكون هناك دولة قامعة شعب وتحل محله، وهذا لم يحدث من قبل، فهم جاءا لإزاحة الفلسطينيين من مكانهم وأن يحلوا محلهم، مؤكدة أن قوات جيش الاحتلال الاسرائيلى ليست احتلال ولكن هى إحلال.