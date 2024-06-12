يوسف الحسيني: القاهرة تبذل جهودا متواصلة لوقف العدوان على غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 يونيو 2024 12:32 مساءً - قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن القاهرة طول الوقت تستمر في نسق شديد الوضوح وبمنتهى الإصرار والتحدي لوقف العدوان على غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وبالشكل الكافي بما يلبي احتياجات الفلسطينيين.

أضاف الحسيني ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن مصر تصر على البدء في مفاوضات حل الدولتين، فبدأت المفاوضات في القاهرة في الفترات الماضية، ومصر قدمت الدعوة للأمين العام للأمم المتحدة للذهاب إلى رفح، ليرى بعينه ما يحدث من كم الجهد الذي تبذله مصر لأجل القضية الفلسطينية.

وتابع يوسف الحسيني: "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شدد في كلامه على ضرورة الوقف الكامل والشامل والمستدام في قطاع غزة، وذلك في كلمته اليوم بالمؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة".

وأشار إلى أن مصر تعلم أن إسرائيل تعمل بكل ما أوتيت من قوة لأجل مسألة المسح الكامل والشامل لأي فلسطيني على أرضه، لذلك تقوم بإبادة جماعية وتطهير عرقي حقيقي، حتى تصل إلى الشعب الفلسطيني للاستسلام، سواء أكان بالموت أو التهجير، لتكوين الدولة الإسرائيلية الكبرى التي تحلم بها، لكن مصر تعيد الدفة لمسألة حل الدولتين.