خبير لـ"القناة الأولى": هناك توافق دولي حول قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 يونيو 2024 12:32 مساءً - قال الدكتور عصام ملكاوي، أستاذ الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأردن، إن المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، جاء في توقيتا مهما، إذ كانت هناك ترتيبات دولية بشأنه، ما يعني أن هناك توافق دولي مربوط بقرار مجلس الأمن الذي خرج بشأن وقف لإطلاق النار.

أضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن هذا المؤتمر شهد حشدا كبيرا من الدول المشاركة به، ما يدل على أن هناك جدية للتعامل مع الحرب في غزة، ولإنقاذ المواطنين الذين يعيشون على حافة مجاعة دولية.

وتابع عصام ملكاوي: "هناك نية دولية وضغط أمريكي على إسرائيل لوقف الحرب في غزة، وعندما تقول أمريكا أنها ضامنة هي وجمهورية مصر العربية وقطر، وأن المقاومة تريد ورقة ضمان من إسرائيل لتنفيذ خطة وقف إطلاق النار، فهي أمور هامة، وأعتقد أن إيقاف الحرب في هذا التوقيت جاء في الوقت المناسب لأن عدم الالتزام بإيقاف الحرب يعني أنها ستتمدد لمناطق أخرى".

وأشار، إلى أن الكرة الآن تقع في الملعب الذي تلعبه الدول التي ترى أن الوقت حان لإيقاف الحرب، وتابع: "أعتقد أن المؤتمر جاء ليقول كلمة حقيقية، وإذا حللنا كلمة الملك والرئيس السيسي أعتقد أننا نكون قد وصلنا لخارطة طريقة حقيقية قابلة للتنفيذ".