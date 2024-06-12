مسؤول إسرائيلى: تلقينا رد حماس على مقترح بايدن والحركة غيرت معالمه الرئيسية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 يونيو 2024 12:32 مساءً - قالت وكالة رويترز للأنباء، نقلا عن مسؤول إسرائيلى، إنهم تلقوا رد حماس على مقترح بايدن والحركة غيرت المعالم الرئيسية له، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

وقام وفد مشترك من حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية وحركة الجهاد الإسلامى برئاسة زياد النخالة بتسليم رد فصائل المقاومة على مقترح الهدنة مساء اليوم لمسؤولى قطر أثناء لقاء مع رئيس الوزراء القطرى، وكذلك تم إرسال الرد للمسؤولين المصريين.

وأكد الوفد، فى تصريح صحفى، أن الرد يضع الأولوية لمصلحة الشعب الفلسطينى وضرورة وقف العدوان المتواصل على غزة بشكل تام.

وأبدى الوفد الفلسطينى جاهزيته للتعامل الإيجابى للوصول إلى اتفاق ينهى هذه الحرب ضد شعبه انطلاقا من الشعور بالمسؤولية الوطنية.