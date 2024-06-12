وزير الداخلية يهنيء الرئيس السيسي وقيادات الدولة بحلول عيد الأضحى المبارك

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 يونيو 2024 12:32 مساءً -

بعث محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، جاء بها: «بمشاعر يملؤها التوقير والإعزاز .. يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك .. أن نبعث لسيادتكم بأسمى عبارات التهنئة مقرونة بأصدق الأمنيات .. راجين المولى عز وجل أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات».

«سيادة الرئيس .. ونحن فى ظلال هذه المناسبة الغراء والتى نسترجع فيها قيم العطاء والتضحية والفداء .. تنطلق عزائم رجال الشرطة لمواصلة البذل والوفاء .. بعهد قطعوه على أنفسهم.. ألا تقوم للشر على هذه الأرض الطيبة قائمة .. وتقديم كل غالٍ ونفيس .. فى سبيل إعلاء الحق والعدل والدفاع عن أمن الوطن ومقدراته.. ومكتسبات شعبه العظيم .. وتدعيم ركائز الإستقرار لبلوغ خطط التنمية مدارج السداد والتوفيق.. حفظكم الله وسدد خطاكم وجعل نصرته لكم غالبة .. وإرادتكم للأخذ بزمام الرقى لمسيرة الوطن .. حاضرةً ونافذةً».

كما بعث محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، والمستشا عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والدكتورمصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتورأحمد الطيب، شيخ الأزهر، والفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عســكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام، مفتى جمهورية مصر العربية.

كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام، بوزارة الداخلية، جاء بها: «بمشاعر يملؤهـا الإعــزاز والتقديــر لجميــع الأخــوة مـن القيـــادات والضبــــاط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام .. يسُرنى أن أُعرب

عن صادق التهنئة وخالص التمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.. إننا إذ نستعد لإستقبال هذه الأيام المباركة .. لنستلهم منها معانى

وقيم العطاء والتضحية والفداء ..وعظمة الإثابة وحسن الجزاء من المولى.. جلت قدرته للمجتهدين .. لتكون لنا دافعاً على البذل والعطاء لرفعة وطننا

فى مرحلة هامة من التاريخ الإنسانى المعاصر .. فى ضوء ما يُحاط به من تحديات وأزمات .. وما يصبوا إليه من مرتجيات التنمية ومواصلة

البناء لبلوغ مدارج الرخاء والإزدهار .. فإننا نؤكد على أهمية التسلح بالإخلاص والعمل الجاد .. مبتهلين إليه سبحانه وتعالى أن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعبنا العظيم وعلى سائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية.. وكل عــــام وأنتــم جميعـــاً بخـــــــير.