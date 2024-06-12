نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عفو رئاسي.. قرار الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي في العدد 23 المكرر بتاريخ 10 يونيو 2024، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة احتفالات عيد الأضحى المبارك لهذا العام.

الفقرات الرئيسية للقرار

1. المعفى منهم:

- المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، شريطة أن تكون المدة المنفذة حتى 10 ذو الحجة 1445 هـ، ويُخضع المفرج عنهم لمراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

- المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 10 ذو الحجة 1445 هـ، إذا كانوا قد أنهوا ثلث مدتها بحد أدنى 4 أشهر، ولا يُخضعون لمراقبة الشرطة.

- المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت قبل دخولهم المركز، إذا أمضوا ثلث مجموع مدد هذه العقوبات.

2. الاستثناءات:

لا تسري أحكام العفو على المحكومين في بعض الجرائم مثل التزوير والجنايات المتعلقة بأمن الحكومة والمفرقعات والرشوة، والتي تُنص عليها بالقسم الأول والثاني والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، إضافة إلى جنايات التزوير المذكورة في الباب السادس عشر من الكتاب نفسه.

3. التدابير الإضافية:

يتم تنفيذ العفو بحيث لا تتجاوز مدة العقوبة 5 سنوات أو المدة التي يشملها العفو بموجب هذا القرار، أيهما أقل.

بناءً على هذا القرار، يأتي التدابير العفوية لتخفيف العقوبات على فئات معينة من المحكومين، بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لهذا العام، مما يعكس روح التسامح والرحمة في المناسبات الدينية الخاصة.