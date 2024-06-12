نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضبط طالب بكفر الشيخ قام بمحاولة الغش الإلكتروني في امتحان الإحصاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه تم ضبط طالب خلال قيامه بمحاولة غش إلكتروني داخل لجنة بإدارة الحامول التعليمية بمحافظة كفر الشيخ خلال امتحان مادة الإحصاء، وذلك في ثاني أيام امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم ضبط الطالب خلال قيامه بالغش الاكتروني باستخدام هاتف محمول، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الطالب.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وجه باتخاذ كافة الاجراءات القانونية أيضا حيال الملاحظين في اللجنة والمسئول عن التفتيش أمام بوابة اللجنة.