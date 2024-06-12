نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار مهم من التعليم بشأن مصروفات العام الدراسي الجديد 2024/2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعدادا للعام الدراسي الجديد 2024/2025، أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا مهما بشأن المصروفات الدراسية 2024/ 2025.

وأكد القرار خلال مستند رسمي لجميع مديريات التربية والتعليم، أنه يتم استمرار العمل بالقرار الوزاري للعام الماضي رقم 162 الصادر بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية بذات الفئات والضوابط المنصوص عليها بالقرار.

وأكدت الخطاب الخاص بشأن تحصيل المصروفات الدراسية لطلاب الصفوف الأولى عن العام الدراسي 2024/ 2025 على ما يلي:

- استمرار العمل بالقرار الوزاري للطلاب المتقدمين للالتحاق بالصف الأول رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي والتوجيه بسداد مصروفات تلك الصفوف مع قبول الملفات الخاصة بالطلاب.

- استمرار العمل بالقرار الوزاري المشار إليه بالبند 1 وبذات الفئات وضوابط القرار بالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوي بنوعيه (عام وفني) من حيث ارتباط سداد المصروفات الدراسية بقبول ملفات الطلاب.

- طلاب المستوى الثاني رياض أطفال بالمدارس الرسمية للغات بنوعيها المنقولين للصف الأول الابتدائي، يرفق بالملف إيصال سداد الرسوم الدراسية المقررة بالقرار الوزاري المشار إليه بالبند، وبذات الفئات وضوابط القرار بخلاف الرسوم الأخرى يتم سدادها طبقا للمعمول به في هذا الشأن.

- طلاب الصف الأول الإعدادي يطلب من ولي الأمر طلب تحديث بيانات الطالب (الصور الشخصية - مع الإقامة - الخ) ويرفق به إيصال سداد المصروفات.

ولا يخل الالتزام بسداد المصروفات الدراسية للصفوف الأولى وفق ما توضح سابقا الالتزام باستيفاء تلك المصروفات وفق ما يتحدد بالقرار الوزاري المزمع إصداره بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية عن العام الدراسي 2024/ 2025 فور صدوره.

وتسدد المصروفات على حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية بمكاتب الهيئة القومية للبريد، وذلك بموجب الرقم القومي للطالب المدون بشهادة الميلاد الإلكترونية أو من خلال منافذ الدفع الإلكتروني المتعاقد معها من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ويكون إيصال السداد ضمن مسوغات قبول الملف.