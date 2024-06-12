نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يشيد بانتظام لجان الامتحانات بكلية الطب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 12 يونيو 2024 01:28 مساءً - واصل الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، تفقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية الطب جامعة الأزهر بأسيوط؛ للاطمئنان على حسن سيرها وانضباطها، بحضور الدكتور إبراهيم شعلان، عميد الكلية رئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي، والدكتورة أميرة حامد، رئيس كنترول الفرقة الثانية بالكلية، والدكتور وليد صابر، عضو مكتب الفني لنائب رئيس الجامعة.

وخلال الجولة التفقدية أشاد نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي بانتظام العملية الامتحانية بالكلية، والتزام جميع القائمين على أعمال الامتحانات بما اتخذته إدارة الجامعة برئاسة فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، من تعليمات وإجراءات تهدف إلى التيسير على الطلاب، وتهيئة المناخ الملائم لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.

وأكد نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي على الالتزام بالإجراءات التنظيمية لأعمال الامتحانات، واتخاذ جميع التدابير اللازمة؛ لضمان حسن سير أعمال الامتحانات، ومواجهة أي إهمال، أو تقصير، أو أعمال من شأنها الإخلال بعملية الامتحانات، مشددًا على ضرورة الحفاظ؛ على هدوء اللجان وانضباطها، وضرورة وجود أساتذة المواد الدراسية؛ للإجابة عن استفسارات الطلاب، وتساؤلاتهم، وحل أي مشكلة مفاجئة خلال الامتحانات، والتأكد من وضوح ورقة الأسئلة وجودتها، واتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وضرورة توفير المياه الباردة بكميات كافية في ظل هذه الموجة الحارة.

وأوضح الدكتور إبراهيم شعلان، عميد كلية الطب، أن امتحانات اليوم للفصل الدراسي الثاني يؤديها عدد 189 طالبًا بالفرقة الثانية بكلية الطب، وتم توزيعهم داخل 9 لجان، مضيفًا أن الامتحانات تجرى في مناخ مناسب، وتحت متابعة دائمة ومستمرة من أساتذة المادة، ووجود إشراف طبي خلال فترة انعقاد الامتحانات.