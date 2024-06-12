الصحة: إجراء 2.3 مليون عملية بقوائم الانتظار بتكلفة 17 مليار جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 يونيو 2024 01:29 مساءً - صرح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي مستدامة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين لتقديم حياة كريمة.

وأضاف عبدالغفار خلال لقاء مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، إلى أنه منذ المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار تم الانتهاء من 2 مليون و300 ألف عملية بتكلفة 17 مليار جنيه دون أي تكاليف على المواطن.

وأوضح أن أكثر من 7 آلاف و300 أسرة استفادت من المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار في زراعة قوقعة الأذن، مؤكدا أن ميكنة النظام الصحي هى الجزء الكبير من نجاح منظومة القضاء على قوائم الانتظار، لافتا إلى أنه كان هناك قرار للاستغلال الأمثل لموارد الدولة، علاوة على ضخ التمويل اللازم لزيادة عدد الأجهزة الطبية للمستشفيات.

وحول سير المنظومة الصحية في كافة المحافظات، قال "إن الدولة المصرية خلال العشر سنوات الماضية نجحت في تحقيق العدالة لمنظومة الخدمات الصحية في كل محافظات مصر، على خلفية تطوير وإنشاء ورفع كفاءة أماكن تقديم الخدمة الصحية سواء وحدات الرعاية الصحية أو المستشفيات في كل محافظة"، موضحا أن هناك أكثر من 1024 مشروعا طبيا ما بين تشييد جديد أو تأهيل أو إحلال في كل المحافظات.