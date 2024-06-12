محافظ الجيزة : تجهيز 615 ساحه لصلاة عيد الأضحى المبارك

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 يونيو 2024 01:29 مساءً -

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تخصيص وتجهيز ٦١٥ ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة لافتًا إلى التنسيق مع مديرية الأوقاف لتخصيص خطيب أساسي وخطيب احتياطي بكل ساحة.

وقال اللواء أحمد راشد إنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتأمين ساحات الصلاة وتعزيز الخدمات عليها فضلا عن تكليف الهيئة العامة للنظافة والتجميل بتكثيف حملات النظافة بمحيط المساجد وساحات الصلاة والشوارع المؤدية لها حتى تكون جاهزة لاستقبال المصلين أول أيام العيد إلى جانب الحدائق والمتنزهات والأماكن المحيطة إضافة إلى إلغاء الاجازات للعمال والسائقين والمشرفين فى قطاعات النظافة والحدائق ومحطات المناولة .

كما وجه راشد رؤساء الاحياء والمراكز والمدن بالتواجد الميدانى لمتابعة حالة النظافة وإزالة أى اشغالات من محيط المساجد والساحات مع تكثيف حملات رفع الاشغالات خلال ايام العيد، مشيرًا إلى أن إدارة الحماية المدنية ستقوم بوضع سيارات إطفاء خلال أداء صلاه العيد بجوار ساحات المساجد الكبرى التى تشهد إقبال كبير من المواطنين إضافة إلى الحدائق العامة والمتنزهات المطلة على النيل والمناطق الأثرية والفنادق الي جانب تمركز لسيارات الاسعاف بالعديد من المواقع للتعامل مع أي أحداث طارئة .

وأوضح محافظ الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة وجهاز النقل الجماعى والسرفيس بالجيزة يحكمون السيطرة على مواقف سيارات الأجرة وتعزيزها بخدمات سرية للتأكد من عدم استغلال المواطنين أثناء سفرهم وتنقلاتهم والتزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة.

وأضاف محافظ الجيزة أن مديرية الصحة قامت برفع درجة الاستعداد القصوى فى جميع المستشفيات خلال فترة العيد كما تتلقى البلاغات بشأن أى حوادث أو حالات مرضية عن طريق غرفة الطوارئ الخاصة بالمديرية مشيراً إلى أنه يتم تكثيف الرقابة على اماكن تصنيع اللحوم ومنتجاتها وثلاجات الحفظ والمنشآت الغذائية والباعة الجائلين والاسواق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال عدم توافر الاشتراطات الصحية بنقل اللحوم.

وأكد الدكتور السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة علي إطلاق حملة نظافة وتعقيم واسعة بجميع المساجد على مستوى المحافظة استعدادا لإقامة شعائر صلاة العيد وتهيئة الأجواء الإيمانية للمصلين الي جانب التنبيه على الإدارات بالالتزام بكل دقة بالقرارات الصادرة بشأن نظام العمل بالمساجد وإقامة الشعائر بها، مع تشكيل المديرية، غرفة عمليات لمتابعة الإعداد لصلاة العيد واتخاذ اللازم في هذا الشأن.