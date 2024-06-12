رئيس اتحاد المواى تاى يكشف كواليس حصول المنتخب على 4 ميداليات ببطولة العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 يونيو 2024 01:29 مساءً - قال محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي، إن أبناء وبنات مصر ‏حصلوا على ميدالية ذهبية وأيضا 3 برونزيات في بطولة العالم للكبار التي أٌقيمت ‏في القترة من 31 مايو حتى 10 يوليو باليونان، موضحا أن الميدالية الذهبية ‏حصلت عليها اللاعبة شهد مصطفى خلال منافسات المواي تاي.‏

وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم ‏الإعلاميين جومانا ماهر ومصطفى كفافي، والمذاع على «القناة الأولى والفضائية ‏المصرية»، أن اللاعب أحمد فيصل حصل على برونزية وزن 51 كيلو، بينما ‏اللاعب أحمد ناصف نال برونزية وزن 91 كيلو، أما اللاعبة مي خالد حصلت ‏على برونزية وزن 75 كيلو.‏

وتابع: "الذهبية التي أهدتها اللاعبة شهد أثناء فعاليات بطولة العالم للمواي تاي ‏كانت غالية على مصر" مشيرا إلى أن مصر كانت من أولى الدول المشاركة في ‏بطولة العالم للمواي تاي التي أقيمت لأول مرة على مستوى العالم.‏