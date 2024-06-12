رئيس اتحاد المواى تاى يكشف كواليس حصول المنتخب على 4 ميداليات ببطولة العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 يونيو 2024 01:29 مساءً - قال محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي، إن أبناء وبنات مصر حصلوا على ميدالية ذهبية وأيضا 3 برونزيات في بطولة العالم للكبار التي أٌقيمت في القترة من 31 مايو حتى 10 يوليو باليونان، موضحا أن الميدالية الذهبية حصلت عليها اللاعبة شهد مصطفى خلال منافسات المواي تاي.
وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين جومانا ماهر ومصطفى كفافي، والمذاع على «القناة الأولى والفضائية المصرية»، أن اللاعب أحمد فيصل حصل على برونزية وزن 51 كيلو، بينما اللاعب أحمد ناصف نال برونزية وزن 91 كيلو، أما اللاعبة مي خالد حصلت على برونزية وزن 75 كيلو.
وتابع: "الذهبية التي أهدتها اللاعبة شهد أثناء فعاليات بطولة العالم للمواي تاي كانت غالية على مصر" مشيرا إلى أن مصر كانت من أولى الدول المشاركة في بطولة العالم للمواي تاي التي أقيمت لأول مرة على مستوى العالم.