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"القومى لحقوق الإنسان": كلمة الرئيس السيسى وضعت أجندة للإغاثة ‏الإنسانية بغزة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 يونيو 2024 01:29 مساءً - أشاد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بكلمة الرئيس ‏عبدالفتاح السيسي في مؤتمر الإغاثة الإنسانية الطارئة لغزة بالأمس، قائلا: "إن ‏الكلمة كانت واضحة وتحدثت عن كون العالم وخاصة المدنيين داخل قطاع غزة لا ‏ينتظرون خروج هذا المؤتمر بمجموعة من الكلمات المنمقة أو التصريحات غير ‏القابلة للتنفيذ على أرض الواقع".‏

 

وأضاف "ممدوح"، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم ‏الإعلاميين جومانا ماهر ومصطفى كفافي، والمذاع على «القناة الأولى والفضائية ‏المصرية»، أن كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شملت نقاط محددة ووضعت أجندة وخارطة ‏طريق لعملية الإغاثة الإنسانية داخل قطاع غزة والمطالب بشكل واضح.‏

 

وتابع، أن كلمة الرئيس تضمنت أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدوره حول إجبار ‏سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الالتزام بالقرارات الأممية، موضحا أنه مر 250 ‏يوما على هذه المجزرة الوحشية في قطاع غزة، والتي لم يشهد العالم مثلها من قبل.‏

 

وأوضح، أن كل التصريحات الأممية تتحدث عن معاناة ما يقرب من 2 مليون ‏مدني منهم 500 ألف طفل داخل قطاع غزة، علاوة على سقوط آلاف الشهداء ‏والجرحى.‏

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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