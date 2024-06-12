"القومى لحقوق الإنسان": كلمة الرئيس السيسى وضعت أجندة للإغاثة ‏الإنسانية بغزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 يونيو 2024 01:29 مساءً - أشاد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بكلمة الرئيس ‏عبدالفتاح السيسي في مؤتمر الإغاثة الإنسانية الطارئة لغزة بالأمس، قائلا: "إن ‏الكلمة كانت واضحة وتحدثت عن كون العالم وخاصة المدنيين داخل قطاع غزة لا ‏ينتظرون خروج هذا المؤتمر بمجموعة من الكلمات المنمقة أو التصريحات غير ‏القابلة للتنفيذ على أرض الواقع".‏

وأضاف "ممدوح"، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم ‏الإعلاميين جومانا ماهر ومصطفى كفافي، والمذاع على «القناة الأولى والفضائية ‏المصرية»، أن كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شملت نقاط محددة ووضعت أجندة وخارطة ‏طريق لعملية الإغاثة الإنسانية داخل قطاع غزة والمطالب بشكل واضح.‏

وتابع، أن كلمة الرئيس تضمنت أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدوره حول إجبار ‏سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الالتزام بالقرارات الأممية، موضحا أنه مر 250 ‏يوما على هذه المجزرة الوحشية في قطاع غزة، والتي لم يشهد العالم مثلها من قبل.‏

وأوضح، أن كل التصريحات الأممية تتحدث عن معاناة ما يقرب من 2 مليون ‏مدني منهم 500 ألف طفل داخل قطاع غزة، علاوة على سقوط آلاف الشهداء ‏والجرحى.‏