"القومى لحقوق الإنسان": كلمة الرئيس السيسى وضعت أجندة للإغاثة ‏الإنسانية بغزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 يونيو 2024 01:29 مساءً - أشاد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر الإغاثة الإنسانية الطارئة لغزة بالأمس، قائلا: "إن الكلمة كانت واضحة وتحدثت عن كون العالم وخاصة المدنيين داخل قطاع غزة لا ينتظرون خروج هذا المؤتمر بمجموعة من الكلمات المنمقة أو التصريحات غير القابلة للتنفيذ على أرض الواقع".
وأضاف "ممدوح"، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين جومانا ماهر ومصطفى كفافي، والمذاع على «القناة الأولى والفضائية المصرية»، أن كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شملت نقاط محددة ووضعت أجندة وخارطة طريق لعملية الإغاثة الإنسانية داخل قطاع غزة والمطالب بشكل واضح.
وتابع، أن كلمة الرئيس تضمنت أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدوره حول إجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الالتزام بالقرارات الأممية، موضحا أنه مر 250 يوما على هذه المجزرة الوحشية في قطاع غزة، والتي لم يشهد العالم مثلها من قبل.
وأوضح، أن كل التصريحات الأممية تتحدث عن معاناة ما يقرب من 2 مليون مدني منهم 500 ألف طفل داخل قطاع غزة، علاوة على سقوط آلاف الشهداء والجرحى.