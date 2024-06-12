مواصلة جهود الأجهزة الأمنية بالقاهرة لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 يونيو 2024 01:29 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية :-
- ضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة قسم شرطة المطرية.. وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش – مبلغ مالى مقلد "عملات أجنبية").
- ضبط (عنصر إجرامى وسيدة) بدائرة قسم شرطة روض الفرج.. وبحوزتهما (8000 قرص لعقار الترامادول المخدر).
- ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المعصرة.. وبحوزته (كمية من مادة الإستروكس المخدر – فرد خرطوش - 1 كيلو جرام من نبات الشادو المخدر مُعدة للبيع – أدوات وخامات تصنيع وتعبئة المواد المخدرة).
- ضبط (عنصر إجرامى وسيدة) بدائرة قسم شرطة المرج .. وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيروين وزنت 4,520 كيلو جرام – سلاح أبيض – ميزان حساس).
- ضبط (عنصر إجرامى – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة دار السلام.. وبحوزته (كمية لمخدرات "الإستروكس، الآيس، البودر" – ميزان حساس – سلاح أبيض).
قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بــ (2,682 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.