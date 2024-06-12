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مواصلة جهود الأجهزة الأمنية بالقاهرة لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 يونيو 2024 01:29 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية :-

 

- ضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة قسم شرطة المطرية.. وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش – مبلغ مالى مقلد "عملات أجنبية").

 

- ضبط (عنصر إجرامى وسيدة) بدائرة قسم شرطة روض الفرج.. وبحوزتهما (8000 قرص لعقار الترامادول المخدر).

 

- ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المعصرة.. وبحوزته (كمية من مادة الإستروكس المخدر – فرد خرطوش - 1 كيلو جرام من نبات الشادو المخدر مُعدة للبيع – أدوات وخامات تصنيع وتعبئة المواد المخدرة).

 

- ضبط (عنصر إجرامى وسيدة) بدائرة قسم شرطة المرج .. وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيروين وزنت 4,520 كيلو جرام – سلاح أبيض – ميزان حساس).   

- ضبط (عنصر إجرامى – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة دار السلام.. وبحوزته (كمية لمخدرات "الإستروكس، الآيس، البودر" – ميزان حساس – سلاح أبيض). 

 

قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بــ (2,682 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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