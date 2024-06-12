نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفد كنائسي يزور جامعة أسوان لتهنئة المسلمين بعيد الأضحى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام وفد رفيع المستوي علي رأسها الانبا عمانوئيل مطران ايبارشية الاقصر واسوان للاقباط الكاثوليك والقمص انطونيوس ذكري راعي الكنيسة الكاثوليكية باسوان والأب امجد عزت الراعي المساعد والوفد المرافق لهم بزيارة إلى جامعة أسوان لتقديم التهاني بعيد الأضحى المبارك للاستاذ الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان ونوابه وعمداء الكليات واعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بجامعة اسوان.

وكان في استقبال سيادته الاستاذ الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان والأستاذ الدكتور لؤي سعدالدين نصرت نائب رئيس الجامعة والاستاذ الدكتور محمد مهلل نائب رئيس الجامعة

وبهذه المناسبة السعيدة يتوجه سيادته بأسمى آيات المحبة والأخوة مقدمًا أطيب التهاني القلبية لأشقاء الوطن الحبيب ولعموم المسلمين بعيد الأضحى المبارك داعيًا أن يعيده الله بالخير والسلام والأمن والأمان على مصرنا الحبيبة والعالم أجمع.