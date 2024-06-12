نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتوجيهات من الرئيس.. القوات المسلحة توزع كميات كبيرة من الحصص الغذائية بنصف الثمن بمختلف محافظات الجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بالمعاونة

فى توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة تزامنًا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، أصدرت

القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بقيام هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بالإعداد والتجهيز والتعبئة

لعدد (400) ألف حصة غذائية وتوزيعها على المواطنين بنصف قيمة التكلفة بمختلف محافظات الجمهورية.

وعبر اسطول ضخم من وسائل النقل المختلفة تم نقل الحصص الغذائية إلى الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تمهيدًا للبدء فى توزيعها بالمناطق الأكثر إحتياجًا بمختلف المحافظات التى تقع بنطاق المسئولية.

يأتى ذلك بالتزامن مع قيام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بزيادة أعداد منافذ البيع الثابتة والمتحركة

بمختلف المحافظات وطرح العديد من المنتجات والسلع الغذائية لمجابهة الممارسات الإحتكارية بالأسواق،

وافتتاح عدد من الأفرع التابعة لجهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة " صن مول " بالمحافظات بعد تطويرها

ورفع كفائتها لتقديم خدمة متميزة من لأبناء الشعب المصرى.

وإستمرارًا لحملة بلدك معاك التى تنفذها المنطقة الشمالية العسكرية وبالتعاون مع وزارة الصحة والسكان تم تنظيم قوافل طبية بالمناطق الأولى بالرعاية بنطاق محافظة البحيرة تضمنت عدد (17) عيادة متنقلة فى مختلف التخصصات تم خلالها إجراء المسح الطبى والمعامل والأشعة وتقديم الخدمات العلاجية لعدد (14247) حالة

من المواطنين وطلبة المدارس المختلفة.

يأتى ذلك إنطلاقًا من المسئولية الإجتماعية للقوات المسلحة فى إطار الحرص على تقديم الدعم اللامحدود لأبناء الشعب المصرى العظيم ومشاركتهم كافة الأعياد والمناسبات.