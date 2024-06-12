نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صعوبة امتحان مادتي الاقتصاد والاحصاء لطلاب الثانوية العامة 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اشتكى طلبة وطالبات الثانوية العامة من صعوبة امتحان مادتي الاقتصاد والاحصاء، ضمن المواد خارج المجموع، الذي اداه الطلاب صباح اليوم، في ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

وأكد الطلاب من أمام مدرسة امين الراعي الثانوية بنين بالمعادي، ان امتحان مادة الاقتصاد ومادة الاحصاء جاءوا في مستوي الطالب المتفوق.

وقال الطالب محمد طارق، أن امتحان المادتين تضمنوا اسئلة تعجيزية وخارج إطار المنهج.

واضاف الطالب أحمد صلاح، ان المادتين جاؤا على غير المتوقع، مطالبا الوزارة بمراعاة ذلك في عملية التصحيح.



بينما قال الطالب على محمد، ان صعوبة امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء تسبب في قلقهم من المواد الأساسية، قائلا "ربنا يستر على إلى جاي ".



و انتهي اليوم الاربعاء، طلاب الثانوية العامة من اداء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، حيث ادي الطلاب اليوم امتحاني الاقتصاد والاحصاء.

ومن المقرر ان يمنح الطلاب اجازة عيد الاضحي بداية من اليوم الاربعاء وحتي الجمعة 20 يونيو، علي ان يستأنف الطلاب اداء امتحانات المواد الاساسية بداية من السبت 22 يونيو الجاري.

من جانبه، حرص الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، على متابعة اليوم الثانى لامتحانات الثانوية العامة الدور الأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث يؤدي الطلاب امتحانات مادتى الاقتصاد والإحصاء.

واطمأن الوزير قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات، ووصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

كما حرص الوزير على متابعة كاميرات المراقبة داخل مختلف اللجان الامتحانية التى يبلغ عددها (١٩٨٦) لجنة على مستوى الجمهورية.

ووجه الدكتور رضا حجازي بالحرص على مصلحة الطالب وتأكيد الملاحظين على الطلاب قبل بدء كل امتحان على كتابة البيانات بدقة، والحرص الشديد على تطابق رقم نموذج الامتحان على ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وذلك بمتابعة الملاحظين داخل لجان الامتحان أيضا، موجهًا بالتأكد من مراجعة الملاحظين لدقة هذه البيانات، ومنع كتابة الملاحظ البيانات نيابة عن الطالب.

وشدد الوزير على مراجعة الملاحظين ومراقب الدور بتطابق رقم نموذج الأسئلة لورقة الإجابة، والتنبيه على الطلاب أن رقم نموذج الأسئلة قد يتغير فى كل مادة، مشددًا على أن عملية التصحيح تتم وفق رقم النموذج الذى كتبه الطالب فى البيانات (أ،ب،ج،د)، وذلك حتى لا يضار الطالب بتصحيح امتحانه على نموذج آخر.

وفى هذا السياق، قال الوزير إنه سيتم مسائلة الملاحظ ورئيس الدور عن عدم صحة بيانات الطالب أو عدم كتابتها.

كما شدد الوزير على التنبيه على الطلاب بحل إجابات البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية بالقلم الجاف الازرق، مؤكدًا أن القلم المعتمد فى التصحيح هو القلم الجاف الأزرق.

وشدد الوزير أيضا على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان دون أي أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والمرور مرة أخرى بعد نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية، وكذا تفتيش دورات المياة يوميًا تفتيشًا دقيقًا.

ووجه الوزير بإبلاغ غرفة العمليات المركزية فى حالة حدوث أى تجاوز فى المحيط الخارجى للجنة، للتعامل الفورى معها.