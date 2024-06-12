نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس قطاع التكافل ببنك ناصر يقترح عمل لجنة للزكاة داخل نقابة الصحفيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجّه الدكتور أحمد عطية رئيس قطاع التكافل الاجتماعي ببنك ناصر، الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي، على الدعم الذي تقدّمه الوزارة للقطاع.

وقال خلال مراسم توقيع بروتوكول تعاون مع نقابة الصحفيين، إن حجم المساعدات التي قدّمها القطاع نحو 250 مليون جنيه، تم صرفها عن طريق البنك لجهات مختلفة، تتماشى مع توجّهات الدولة في دعم المنظومة الصحية والتعليم، وغير ذلك.

وأضاف أن القطاع يرعى كيان ضخم، وهو كيان لجان الزكاة الموّزعة على مستوى الجمهورية، وعددها 3 آلاف لجنة، وتقدّم مساعدات تحقق تنمية، وحجم ما تم تقديمه خلال عام يتخطّى مليار ونصف، مؤكدًا أن هذه اللجان لديها مشروعات يدعمها البنك، واللجنة لا تعتمد فقط على التبرعات.

وتابع: "بنك ناصر هو الراعي الرسمي لكلية الإعلام جامعة القاهرة، وكنا راعي لآخر مؤتمر صحفي بالجامعة، وأيضًا مشروعات التخّرج، وغيّرنا سياساتنا الفترة الأخيرة، ونقدّم للمواطنين المعرفة الحقيقية بشأن دورنا في التنمية بالمجتمع".

وطرح "جمعة" مقترح بعمل لجنة للزكاة داخل النقابة، والتي يمنح لها البنك صفة الشرعية في جمع التبرعات.