نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد البلشي: بنك ناصر الاجتماعي يرعى العديد من الأنشطة بنقابة الصحفيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن التعاون بين النقابة وبنك ناصر الاجتماعي منذ زمن طويل؛ حيث يساهم في بعض العمليات الجراحية، والحالات الحرجة للزملاء أعضاء النقابة، وعلاج بعض حالات السرطان، وغيره.

وأضاف خلال توقيع بروتوكول تعاون مع البنك، أن البنك يرعى أيضًا مسابقة لحفظ القرآن الكريم، وبعض الجوائز بالنقابة، وأبناء الصحفيين المتفوّقين.

وأكد "البلشي" أن البنك سيرعى مسابقة للشعر والأدب بالنقابة قريبًا، وذلك وفقًا لبروتوكول التعاون الذي يتم توقيعه.

ودعا نقيب الصحفيين، بنك ناصر الاجتماعي، لأن يكون راعيًا ضمن الرعاة الرسميين لجوائز الصحافة المصرية.