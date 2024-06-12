ضبط عنصر إجرامى بالغربية وبحوزته 24 كيلو جرام لمخدر الحشيش

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 يونيو 2024 02:26 مساءً - إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصر إجرامى"له معلومات جنائية") بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها متخذا من دائرة قسم شرطة زفتى بالغربية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرام).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,920 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.