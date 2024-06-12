نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل موجة الحر وأحوال الطقس المتوقعة خلال عيد الأضحى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل الموجة الحارة التي ضربت البلاد في الأيام الماضية، وحالة الطقس المتوقعة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

موجة شديدة الحرارة



أوضح القياتي، في لقاء مع نورهان خفاجي مراسلة "صدى البلد"، ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، أن البلاد تشهد موجة شديدة الحرارة بدأت من يوم الثلاثاء الماضي، مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة. وأشار إلى أن ذروة هذه الموجة ستكون خلال الفترة من الخميس إلى السبت المقبل.

درجات الحرارة المتوقعة



وأضاف القياتي أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعات كبيرة خلال أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلة، حيث ستتراوح درجات الحرارة في القاهرة بين 40 و43 درجة مئوية يوم السبت، في حين ستصل إلى 48 درجة في الوجه القبلي.

مدة الموجة الحارة



وأشار القياتي إلى أن الخرائط الجوية تشير إلى استمرار هذه الموجة الحارة لمدة أسبوع اعتبارًا من الغد، مع توقعات ببلوغ ذروة الحرارة على مدار الثلاثة أيام المقبلة. كما أكد أنه اعتبارًا من يوم الأحد ستشهد البلاد انخفاضًا في درجات الحرارة.