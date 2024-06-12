نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة وفاة طفل أثناء أداء مناسك الحج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر أمني تفاصيل حول ما تم تداوله على عدد من المواقع الإخبارية بشأن وفاة أحد الأطفال خلال أداء مناسك الحج هذا العام ونشر بعض الصور له مرتديًا ملابس الإحرام.

تفاصيل الواقعة

الطفل المقيم مع أسرته في السعودية: تبين أن الطفل المذكور كان مقيمًا مع والديه في المملكة العربية السعودية حيث يعمل والده.

سقوط من أعلى سطح العقار: أثناء لهوه أعلى سطح العقار محل سكنهم في السعودية، سقط الطفل مما أدى إلى وفاته.

صور قديمة أثناء مناسك العمرة: الصور المتداولة للطفل قديمة وتعود إلى العام الماضي عندما كان والده يؤدي مناسك العمرة.

والد الطفل ليس ضمن حجاج القرعة لهذا العام: تأكد أن والد الطفل ليس ضمن حجاج القرعة للعام الحالي.