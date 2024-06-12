نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقابة الصحفيين المصريين توقع بروتوكول مع نظيرتها الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقّعت نقابة الصحفيين المصريين، اليوم الأربعاء، برتوكول تعاون مشترك مع نظيرتها الفلسطينية؛ لتقديم الدعم والمساعدة للصحفيين الفلسطينيين القادمين من غزة، بالتزامن مع إحياء نقابة الصحفيين المصرية للذكرى 29 ليوم الصحفي.

وقّع البرتوكول كل من الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين المصريين، والكاتب الصحفي ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين، بحضور أعضاء ممثلين عن مجلسي النقابتين.

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين: "لسنا بحاجة إلى بروتوكول تعاون بين نقابة الصحفيين المصريين ونقابة الصحفيين الفلسطينيين، فزملائنا في فلسطين هم امتداد لجمعيتنا العمومية، بل هو برتوكول تآخي لتقديم كل سبل الدعم والمساعدة لزملائنا القادمون من قطاع غزة".

وأضاف:" نحن الآن أمام أبشع جريمة في حق الصحافة على مر التاريخ، جريمة استهداف الحقيقة، فتحية لمن هزموا الزيف، ننحني لبطولاتهم، هم من صانوا كرامتنا خلال الأشهر الماضية ومعهم سنحتفل بتحرير الوطن، وتحية لكل مواطن ومقاوم على أرض فلسطين، مازال يدفع الثمن في تحقيق حلمنا جميعًا في حرية وكرامة من أجل الشعب العربي كله".