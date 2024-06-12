عاجل - مواعيد مترو الأنفاق رسميا خلال إجازة عيد الأضحى 2024

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أحمد جودة - القاهرة - مواعيد مترو الأنفاق رسميا خلال إجازة عيد الأضحى 2024.. أعلنت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومي للأنفاق، انتهاء جميع الاستعدادات الخاصة بالتزامن مع استقبال أول أيام عيد الأضحى 2024 وانتظام حركة التشغيل داخل شبكة خطوط مترو الأنفاق الثلاثة.

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وأشارت الوزارة في بيانها إلى مواعيد التشغيل خلال أيام العطلة الرسمية،حيث يشمل جدول التشغيل بالخطوط الثلاثة عدد رحلات تقدر بـ1259 رحلة يوميًا وذلك بمعدل 452 رحلة بالخط الأول، 466 رحلة بالخط الثاني، و341 رحلة بالخط الثالث.

رسميا.. مواعيد مترو الأنفاق خلال إجازة عيد الأضحى

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية مواعيد التشغيل الرسمية خلال أيام العطلة الرسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وجاءت كما يلي:

أولًا: الخط الأول والثاني والثالث مترو الأنفاق

تبدأ مواعيد تشغيل القطارات من المحطات الانتهائية من الساعة 5:15 صباحًا طوال العام.

مواعيد قيام آخر قطار للخط الأول: من محطة حلوان ومن محطة المرج الجديدة الساعة 11:40 مساءً.

مواعيد قيام آخر قطار للخط الثاني: من محطة شبرا الخيمة الساعة 11:55 مساءً.

من محطة المنيب الساعة 12:05 صباحًا.

مواعيد قيام آخر قطار للخط الثالث مترو الأنفاق: من محطة عدلي منصور

الساعة 11:33 مساءً اتجاه جامعة القاهرة.

الساعة 11:29 مساءً اتجاه روض الفرج.

مواعيد قيام آخر قطار مترو الأنفاق الخط الثالث

من محطة جامعة القاهرة الساعة 11:52 مساءً.

من محطة روض الفرج الساعة 23:55 مساءً.

من محطة جامعة القاهرة للخط الثالث فقط الساعة 11:45 مساءً وينتهى تبادل الركاب بين الخط الثاني والثالث

يتم مقابلة أخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة 12:25 صباحًا.

ويتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الأول والخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر

بين الخط الثاني والخط الثالث بمحطة العتبة الساعة 12:00 منتصف الليل وينتهى تبادل الركاب.

ونوهت وزارة النقل، في بيانها، بأنه تم الدفع بجميع فرق الطوارئ بالمحطات المختلفة لمواجهة أى أعطال مفاجئة قد تحدث وإزالتها على الفور.

وأكد بيان وزارة النقل، استمرار المتابعة الدقيقة من رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق وقيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق، والشركة الفرنسية المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT من خلال غرف التحكم المركزي ومن خلال تواجد قيادات ومسؤولي المرفقين بالخطوط، لمتابعة انتظام مواعيد التقاطر والاطمئنان على النظام داخل المحطات وذلك لتقديم أفضل الخدمات الممكنة لجمهور الركاب خلال أيام عيد الأضحى المبارك 2024.