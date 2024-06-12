نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عودة البنوك بعد اجازة عيد الاضحي وتفاصيل عودة الموظفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أيام قليلة تفصلنا عن موعد إجازة عيد الأضحى 2024، حيث حدد مجلس الوزراء ووزارة العمل والبنك المركزي المصري مواعيد الإجازة للقطاعين العام والخاص والبنوك.

إجازة عيد الأضحى للقطاع الحكومي



- موعد الإجازة: تبدأ إجازة عيد الأضحى للقطاع الحكومي من يوم السبت 15 يونيو 2024 وحتى يوم الخميس 20 يونيو 2024.

- الأجر: هذه الإجازة مدفوعة الأجر.

إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص



- موعد الإجازة: تبدأ إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص من يوم السبت 15 يونيو 2024 وحتى يوم الخميس 20 يونيو 2024.

- الأجر:هذه الإجازة مدفوعة الأجر.

إجازة عيد الأضحى للبنوك



- موعد الإجازة: أعلن البنك المركزي المصري أن إجازة البنوك ستبدأ من يوم الأحد 16 يونيو 2024 وحتى يوم الخميس 20 يونيو 2024.

- استئناف العمل: سيتم استئناف العمل في البنوك بدءًا من الأحد 23 يونيو 2024.

عودة البنوك والموظفين للعمل



البنوك: تعود البنوك للعمل يوم الأحد 23 يونيو 2024.

الموظفون: يعود الموظفون لعملهم يوم السبت 22 يونيو 2024.