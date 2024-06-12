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موعد عودة البنوك بعد اجازة عيد الاضحي وتفاصيل عودة الموظفين

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أحمد جودة - القاهرة - أيام قليلة تفصلنا عن موعد إجازة عيد الأضحى 2024، حيث حدد مجلس الوزراء ووزارة العمل والبنك المركزي المصري مواعيد الإجازة للقطاعين العام والخاص والبنوك.

إجازة عيد الأضحى للقطاع الحكومي


- موعد الإجازة: تبدأ إجازة عيد الأضحى للقطاع الحكومي من يوم السبت 15 يونيو 2024 وحتى يوم الخميس 20 يونيو 2024.
- الأجر: هذه الإجازة مدفوعة الأجر.

 إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص


- موعد الإجازة: تبدأ إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص من يوم السبت 15 يونيو 2024 وحتى يوم الخميس 20 يونيو 2024.
- الأجر:هذه الإجازة مدفوعة الأجر.

إجازة عيد الأضحى للبنوك


- موعد الإجازة: أعلن البنك المركزي المصري أن إجازة البنوك ستبدأ من يوم الأحد 16 يونيو 2024 وحتى يوم الخميس 20 يونيو 2024.
- استئناف العمل: سيتم استئناف العمل في البنوك بدءًا من الأحد 23 يونيو 2024.

عودة البنوك والموظفين للعمل


البنوك: تعود البنوك للعمل يوم الأحد 23 يونيو 2024.
الموظفون: يعود الموظفون لعملهم يوم السبت 22 يونيو 2024.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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