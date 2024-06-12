نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "لجان دون مراوح وأسلوب التفتيش".. أبرز شكاوى طلاب الثانوية في ثاني أيام الامتحانات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أنه قد تباينت الآراء حول مستوي امتحان الإحصاء لطلاب الثانوية العامة 2024، بين أنه متوسط وصعبا ولكن الأغلب وصف بأنه يحتاج تفكير في بعض النقاط.

وأشارت إلى أن مستوى امتحان الاقتصاد فقد تباينت الأراء أيضا حوله بين أنه متوسط الصعوبة وصعبا، وإن كان الأغلب وصفوه أنه صعبا وأصعب من الاحصاء.

وأوضحت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر أن أغلب الشكاوي كانت عدم وجود مراوح في اللجان أو أن المتواجد من المراوح غير كافي وقديمة لا تعمل بكفاءة

وأضافت: كذلك هناك عدم التزام بعض اللجان بما قررته الوزارة بتسليم ورق الاجابة لاستكمال الطالب بياناته قبل بداية وقت الامتحان الأساسي ب ١٠ دقائق.

وتابعت الحزاوي: كما ورد شكاوي من أسلوب التفتيش الذاتي الذي وصفوه بأنه أسلوب غير لائق سبب في إحراج ابنائهم استياءهم.

ناشدت الحزاوي: أولياء الأمور بضرورة توعية ابنائهم بخطورة الغش في الامتحانات فهناك عقوبات واجراءات قانونية رادعة قائلة اتكلموا معهم الغش هيضيع مستقبلهم، كذلك رجاءا عدم الزحام أمام مقار اللجان الامتحانية حتي تتمكن الجهات المعنية بتنظيم وتأمين الامتحانات وأداء مهمتها بشكل مناسب ويمكنكم اللجوء لأرقام الشكاوي والاستفسارات التي أعلنت عنها الوزارة للتبليغ عن الشكاوي.

ووجهت الحزاوي: “الشكر لوزارة التربية والتعليم في إتاحة أرقام تليفونية لتلقي الشكاوي والاستفسارات لامتحانات الثانوية العامة ويعتبر ذلك مطلب من مطالب اولياء الامور سابقًا ان يكون هناك طريقة سريعة لتوصيل صوتهم كذلك اصدار قرار إنه في حالة ضبط طالب يحاول الغش الالكتروني داخل اللجنة فسوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الملاحظين في اللجنة والمسئول عن التفتيش امام بوابة اللجنة”.

واختتمت الحزاوي: “لقد مرت امتحانات المواد الغير مضافة للمجموع بسلام والأيام القادمة تعتبر البداية الحقيقية للامتحانات لذا يجب الأسرة بدعم الأبناء وتحفيزهم بعبارات محفزة وإيجابية لتعزيز ثقة الابناء بأنفسهم الذي ينعكس انعكاسا كبير علي أدائهم”.

والجدير بالذكر انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024 في جميع محافظات مصر يوم الاثنين الماضي 10 يونيو، حيث إلى ادي الطلاب يوم الاتنين الماضي امتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية، كما ادي الطلاب اليوم امتحان الاقتصاد والاحصاء وذلك لجميع الطلاب الدارسين بمختلف الشعب (علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي ) في المدارس الثانوية العامة العادية، وكذلك طلاب مدارس المكفوفين ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

جدير بالذكر أن أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة 2024 يبلغ (745086) طالبًا، وعدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية (11) لجنة، ويبلغ عدد لجان الإدارة على مستوى الجمهورية (4) لجان، وعدد لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية (1981) لجنة، وعدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية (7) لجان، كما يبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية (84) مركزًا، وعدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون على مستوى الجمهورية (81) طالبًا، ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان من مستشفي 57357 ومعاهد الأورام على مستوى الجمهورية (38) طالبًا، وعدد الطلاب المكفوفين المتقدمين لأداء الامتحان (255) طالبًا، ويبلغ عدد طلاب الدمج التعليمي المتقدمين لأداء الامتحان (3306) طالبًا، ويبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا المتقدمين لأداء الامتحان (1646) طالبًا.