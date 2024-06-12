القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك 1445هـ

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 12 يونيو 2024 03:31 مساءً - بعث الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة ببرقية تهنئة إلى السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسى رئيـس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبـة حلول عيد الأضحى المبارك 1445هــ جاء فيها :-

السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسى

رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة

يطيب لى أن أبعث إلى سيادتكم بأسمى آيات التهانى بحلول عيد الأضحى المبارك داعياً الله عز وجل أن يعيده على سيادتكم بموفور الصحة والعطاء ، وعلى مصرنا الغالية باليمن والبركات ، بقيادتكم المخلصة الصادقة لمسيرة الوطن نحو غدٍ أفضل لشعب مصر العظيم .

ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه المناسبة المباركة يؤكدون إستعدادهم التام للبذل والتضحية والفداء فى إنكارٍ للذات إقتداءً بالمثل العليا التى أرستها هذه المناسبة المباركة ، وفاءً منهم للمهام والمسئوليات العظمى التى كلفهم بها شعب مصر العظيم لحماية الوطن والدفاع عن أرضه وشعبه والحفاظ على سلامته وقدسية أراضيه .

والله أدعوا أن يحفظكم ويسدد خطاكم إلى ما فيه الخير لمصر وشعبها .

وكل عام وسيادتكم بخير .

كما بعث الفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة إلى السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة .

هذا وقد أصدر الفريق أول / محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك .

كما أصدر الفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً مماثلاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس المناسبة .