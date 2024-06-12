4 ملايين وظيفة سيبرانية خالية عالمياً و20 ألف مهني فقط بأفريقيا.. «الاتصالات» تطلق دورة جديدة من «بناة مصر الرقمية»

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 يونيو 2024 03:32 مساءً - أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إطلاق دورة جديدة، من مبادرة «بناة مصر الرقمية»، للعام الدراسي 2024-2025؛ وهي منحة مجانية، لإعداد كوادر تقنية متميزة، وتنمية القدرات الإبداعية للشباب، مع بناء شراكات طويلة الأجل مع الشركات العالمية والجامعات المتخصصة، لإتاحة فرص بناء خبرات عملية، وتطوير مهارات الأكاديميين.

وتوضح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مبادرة «بناة مصر الرقمية»، تنقسم إلى برنامجين، هما: برنامج ذوي الخبرة، ومدته 12 شهراً؛ والبرنامج الاحترافي، ومدته 8 أشهر؛ لافتةً إلى أن التدريب يشمل عدة تخصصات، منها: علوم البيانات، الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، الأمن السيبراني، الأنظمة المدمجة، الفنون الرقمية، تحليل الأعمال وتخطيط موارد المؤسسات، تطوير البرمجيات، وتصميم الإليكترونيات؛ كما توفر المبادرة تدريباً لتنمية المهارات القيادية والإدارية واللغوية.

وتجدر الإشارة إلى أن المنتدى الاقتصادي العالمي، وفي «ڤيديوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، كان قد أشار إلى 4 ملايين وظيفة سيبرانية خالية؛ مع نقص عالمي في أعداد المتدربين؛ لافتاً إلى أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ، لديها نقص يقدر بنحو 2.5 مليون من العاملين في الأمن السيبراني؛ وتواجه أمريكا الشمالية، نقصاً في القوى العاملة، ما يقرب من 522 ألف شخص؛ بينما أفريقيا، التي بها إجمالي سكان يتجاوز 1.4 مليار نسمة، يقدر عدد المهنيين في الأمن السيبراني، بحوالي 20 ألف شخص.

ووفقاً لبيان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يوصى بنسبة 78% من الوظائف في ذلك القطاع؛ كما أن 64% من المؤسسات تعرض اختيارات للمتخصصين في تطوير الأمن السيبراني.

وبحسب بيان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ينبغي أن يكون المتقدمين للالتحاق بمبادرة «بناة مصر الرقمية»، في مسارات: علوم البيانات، الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، الأمن السيبراني، الأنظمة المدمجة، وتطوير البرمجيات، من خريجي كلية الحاسبات والمعلومات، أو كلية الهندسة (أقسام الاتصالات أو الحاسبات أو الإليكترونيات أو الهندسة الطبية أو ميكاترونيكس)؛ وفي مسار الفنون الرقمية، يجب أن يكون المتقدمين من خريجي كلية الهندسة (قسم عمارة)، أو كلية الفنون التطبيقية أو الفنون الجميلة، أو كلية التخطيط العمراني؛ ويمكن لخريجي كليات الاقتصاد والتجارة وإدارة الأعمال، التقديم في مسارات تحليل الأعمال وتخطيط الموارد؛ وينظم التدريب باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية وباتباع نهج تعليمي، يجمع ما بين التدريب التفاعلي والتعلم عن بعد.

هذا، وتنفذ المبادرة، بالتعاون مع عددٍ من كبريات الجامعات الدولية، من خلال منصة تعلم إليكتروني وشركات محلية وعالمية متخصصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أو تنمية المهارات القيادية أو اللغوية.