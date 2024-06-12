مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو الإساءة لإجراءات الأمن بمطار القاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 يونيو 2024 03:32 مساءً - أكد مصدر أمنى أن مقطع الفيديو الذى تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الإجتماعى والذى يظهر خلاله أحد الأشخاص بالخارج يقوم بالإساءة للإجراءات المتخذة بميناء القاهرة الجوى قديم وسبق تداوله منذ عام.

وأشار المصدر أن ذلك يأتى ضمن الحملة الممنهجة التى تشنها الجماعة الإرهابية للإساءة للمطارات المصرية من خلال تزييف الحقائق وترويج الإدعاءات الكاذبة لمحاولة إثارة البلبلة ، وأنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجيها.