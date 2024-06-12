حزب المستقلين الجدد: تنسيقية شباب الأحزاب نقطة مضيئة في الحياة السياسية المصرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 يونيو 2024 03:32 مساءً - قال حزب المستقلين الجدد، إن تنسيقية شباب الأحزاب هي نقطة مضيئة في الحياة السياسية المصرية بعد مرور 6 سنوات على إنشاءها بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ 2018.

وأكد دكتور هشام عناني، رئيس الحزب، على أن تهنئته للتنسيقية ليس فقط على مرور 6 سنوات على إنشاءها ولكن للتأكيد على أنها استطاعت أن تقدم مردودًا عمليًا طيبًا من خلال أداء سياسي متميز ورؤى سياسية أعتقد أنها كانت مميزة في كثير من القضايا السياسية.

وأضاف عناني على أنه بالرغم من أن التنسيقيه تضم ما يقرب من 26 حزباً بأيديلوجيات مختلفة إلا أنها استطاعت أن ترسخ قاعدة أساسية وهي أن هناك مساحة مشتركة ما بين الجميع لخدمة الوطن ومازالت التنسيقية ترحب بالمستقلين والأحزاب طبقا لضوابط محددة.

واكد دكتور حمدي بلاط نائب رئيس الحزب علي اشادته بأداء الكتلة البرلمانية من شباب الأحزاب سواء في مجلس الشيوخ أو النواب مما يؤكد على نجاح التنسيقية في ضخ دماء جديدة وواعدة ذات فكر للحياة السياسية.

ويؤكد الحزب على أن وجود التنسيقيه أمر مهم ودعمها من كافه الاحزاب واجبًا كأحد الكيانات المؤثره حزبيا وشعبيا.