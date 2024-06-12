‏مصر تعزي الكويت في ضحايا حادث حريق منطقة المنقف

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 يونيو 2024 03:32 مساءً - تقدمت جمهورية مصر العربية بخالص التعازى لدولة الكويت الشقيقة حكومةً وشعباً إثر حادث حريق أحد المبانى بمنطقة المنقف، بحسب ما نشره المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد ابو زيد على حسابه على منصة X.

وأضاف أبو زيد : ندعو الله عز وجل أن يتغمد ضحايا الحادث الأليم برحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يكتب الشفاء العاجل للمصابين.

كانت وكالة الأنباء الكويتية قد أكدت مصرع 30 شخص وإصابة 43 إثر نشوب حريق فى أحد المبانى بمدينة المنقف.