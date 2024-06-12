نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب الصحفيين المصريين: الصحافة الفلسطينية قدّمت أكثر من 150 شهيدًا خلال العدوان الصهيوني على قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن الصحافة الفلسطينية قدَّمت أكثر من 150 شهيدًا خلال الحرب والعدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

وأضاف خلال توقيع اتفاقية تعاون بين نقابتي الصحفيين المصريين والصحفيين الفلسطينيين: "الصحافة الفلسطينية أرسلت رسالة للجميع مفادها كيف تكون الصحافة سلاحًا في يد الأوطان".

وتابع: “تلك الرسالة كانت إلهامًا مهنيًّا ووطنيًّا وهو الانتصار المعلن الأول في هذه الحرب في مواجهة وكالات الأنباء العالمية، لأن الصحفي الفلسطيني قرَّر أن يدفع الكثير من دمائه ودماء أبنائه لنقل الحقيقة”.

واستطرد بأن الاتفاقية يبدأ تطبيقها منذ لحظة توقيعها، بدءً من الآن وبخصوص الدورات سيكون مخصص جانب منها لكل الصحفيين الفلسطينيين مع فتح الباب لهم بنفس الشروط للصحفيين المصريين.

وأشار إلى وجود اقتراح معروض لتخصيص جائزة للصحفيين الفلسطينيين في مسابقة جوائز الصحافة المصرية وأوجه أخرى للتعاون، في لجان الشركة بلجان التحقيق الدولية.

واستكمل: “يوجد دعمًا متبادلًا في مجال انتهاك حقوق الصحفيين بين النقابتين وتشكيل لجنة الصحفيين الفلسطينيين في مصر، وسنتعاون معهم في كل المجالات لخدمة الصحفيين الفلسطينيين الموجودين في مصر ولجنة الرعاية الصحية من خلال السعي لتوفير العلاج بشكل أو بآخر للصحفيين الفلسطينيين الموجودين في مصر وإجراءات أخرى تخص السفر والأبناء”.