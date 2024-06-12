نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناصر أبو بكر: الفلسطينيين يكنّون كل التقدير للشعب والإعلام المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، إن الفلسطينيين يكنّون كل التقدير للشعب والإعلام المصري، إذ كانوا مساندين للقضية الفلسطينية منذ اليوم الأول للحرب.

وأضاف على هامش توقيع اتفاقية تعاون بين نقابتي الصحفيين المصريين والصحفيين الفلسطينيين: نقابة الصحفيين المصرية كانت في مقدمة الصفوف لمساندة الصحفيين الفلسطينيين في الحرب الدائرة منذ 7 أكتوبر 2023.

وتابع: “اتفاقية التعاون المشتركة بين النقابتين تتضمن مواد وبنود لم يحصل عليها أي صحفي عربي في مصر وفقط الصحفيين الفلسطينيين، وهذا المميزات التي يأخذها الصحفي المصري هي مثل الصحفي المصري”.

واستطرد: “هذا يوم تاريخي في نقابة الصحفيين الفلسطينيين، ولدينا 200 صحفي فلسطيني على الأراضي المصرية ويمكنهم المشاركة في الدورات والعلاج وعدد من الموضوعات الأخرى”.

ولفت إلى أن بنود الاتفاقية منذ هذه اللحظة، تصبح جاهزة للتطبيق على أرض الواقع.

وتابع: “واثقون أن نقابة الصحفيين المصريين تسبقنا دائمًا بخطوات وليس فقط بالعمل معنا”.