نقابة الصحفيين توقّع بروتوكول تعاون مع بنك ناصر الاجتماعي

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أحمد جودة - القاهرة - وقّع نقيب الصحفيين خالد البلشي، بروتوكول تعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، في مجالات التدريب ودعم الأنشطة المختلفة، وسبل التعاون المشترك.

ووجّه “البلشي” كل الشكر والتقدير لبنك ناصر الاجتماعي، على مساهمته في بعض الأنشطة التي تقوم بها نقابة الصحفيين، وأيضا المساعدة في علاج بعض الحالات الحرجة من الصحفيين.

وأوضح أن بروتوكول التعاون يتضمن مجالات التدريب ودغم الأنشطة المختلفة، لافتا إلى أن البنك ساهم في بعض العمليات الجراحية للزملاء الصحفيين والتي لا تستطيع النقابة تحمل تكلفتها، ودعم الأنشطة الاجتماعية للنقابة كجوائز تحفيظ القرآن وتكريم الأوائل، داعيا بنك ناصر الاجتماعى لأن يكون أحد رعاة احتفالية التفوق الصحفي.

من جهته، وجّه الدكتور أحمد عطية، رئيس قطاع التكافل الإجتماعي ببنك ناصر الاجتماعى، التحية لنقيب الصحفيين خالد البلشي، قائلا:" إن نقابة الصحفيين أحد المؤسسات العريقة التي يسعدنا التواجد فيها، والتعاون معها.

وأضاف أن بنك ناصر الاجتماعي وصلت عدد فروعه على مستوى الجمهورية إلى 100 فرع، ونقدم كل الخدمات الاجتماعية والمصرفية والاستثمارية أيضا، ويعد البنك هو الذراع الاقتصادي لوزارة التضامن الاجتماعي.

وأشار إلى أن الدور المجتمعي الذي يقوم به البنك هو دور يعبر عن دور الدولة في خدمة المواطنين، لافتا إلى أن رأس مال البنك وصل الآن إلى 6 مليار جنيه، وجميعه دعم داخلي.

ولفت إلى أن بنك ناصر الاجتماعي معني بتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعي بين المواطنين، ويطلق علينا بنك الفقراء، لاهتمام البنك بمحدودي الدخل وشرائح الفقراء، لافتا إلى أن هؤلاء هم أكثر الناس التزاما بالسداد، ودلل على ذلك مبادرة مستورة التي عمل فيها البنك بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، وهي عبارة عن تمويل للمرأة المعيلة تحصل على 50 ألف جنيه دون فوائد، تسدد على عامين، ويتم إقامة مشروع لها بهذا المبلغ، وتم صرف 700 مليون جنيه لأكثر من 30 ألف مستفيدو، ونسبة التحصيل تتعدي 98%.

ونوه إلى أن هذا العام حجم إجمالي المساعدات التي تم تقديمها نحو 250 مليون جنيه، لجهات مختلفة في مناحي مختلفة كلها تتماشى مع توجه الدولة والقيادة السياسية في دعم المنظومة الصحية والتعليمية.

وتابع: “نرعي كيان لجان الزكاة التي يتخطي عددها 3 آلاف لجنة منتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، وحجم ما تقديمه من لجان الزكاة خلال عام يتخطى مليار و600 مليون جنيه”.