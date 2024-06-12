نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعدادات مكثفة لتصعيد حجاج السياحة إلى عرفات ولجان تتابع تجهيز المخيمات (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علي قدم وساق، تجري بعثة الحج السياحي وشركات السياحة وشركات الخدمات السعودية والمطوفين لتصعيد حجاج الشركات وبدء مناسك الحج، تحولت كل تلك الجهات إلى خلايا نحل لا تهدأ حتى انتهاء كافة التجهيزات الخاصة بتجهيز مخيمات الحجاج في مني وعرفات، وتنفيذ بنود خطة التصعيد والنفرة وتسكين الحجاج بمخيماتهم بالمشاعر المقدسة، تتواكب كل تلك الجهود مع وصول آخر أفواج الحج السياحة اليوم الاربعاء إلى مكة المكرمة، سواء بوصول آخر رحلات الطيران إلى مطار جدة أو وصول افواج الحجاج من المدينة المنورة.

وقد شكلت بعثة الحج السياحي برئاسة سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة مجموعات عمل من أعضاء البعثة من الوزارة وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لتتواصل تلك المجموعات مع المطوفين السعوديين للاطمئنان علي تجهيز المخيمات، وطوال يوم أمس طافت تلك المجموعات كافة المخيمات بمني وعرفات ومتابعة تجهيزها وتنفيذ كافة بنود التعاقد بين غرفة الشركات وشركة رحلات ومنافع السعودية المكلفة بخدمة حجاج السياحة، وقد تم تغيير عدد من الخدمات الموجودة بالمخيمات للتوافق مع التعاقد المبرم بين الجانبين، ولازالت عملية تجهيز المخيمات تجري بوتيرة سريعة، ومن المقرر أن تقوم سامية سامي يرافقها قيادات البعثة وفي مقدمتهم كل من وائل حفنى مدير عام الرقابة والتفتيش بالوزارة وناصر تركي رئيس اللجنة الفنية للحج السياحي وأحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات بتفقد واستلام مخيمات حجاج السياحة قبل تسليمها إلى الشركات استعدادا لتصعيد الحجاج

متابعة مستمرة والتزام تام

ومن جانبها أكدت سامية سامي رئيس بعثة الحج السياحي أن اليوم الأربعاء 12 يونيو سيشهد وصول آخر أفواج الحج السياحي إلي الأراضي المقدسة، موضحة أن جميع حجاج السياحة سوف يكتمل وصولهم إلى مكة المكرمة خلال ساعات استعدادا للتصعيد إلى عرفات، واضافت إنه ا تتابع بصورة مستمرة مع لجنة المدينة المنورة برئاسة أحمد صالح عمليات تفويج حجاج السياحة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة حيث ينتظر اكتمال وصولهم غدا الخميس وأوضحت أن لجان الوزارة لم تتلق أية شكاوى من حجاج السياحة بخصوص عملية التسكين منذ بدء الموسم حتي الان، مشيرة إلى ان هناك التزام تام من الشركات تعاقداتها مع الحجاج وتنفيذ دقيق للضوابط المنظمة للحج السياحي هذا العام

وأكدت سامية سامي إنه ا تقوم برفع تقرير علي مدار الساعة إلى السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار حول اوضاع الحجاج، مشيرة إلى أن بعثة الحج السياحي تعقد بصورة يومية اجتماعا مع اللجنة الفنية للحج السياحي وذلك لمتابعة إستعدادات عملية التصعيد لمشعر عرفات، موضحة أنها طالبت بضرورة أن تتم عملية التصعيد بسهولة ويسر وأن تتم في توقيتات لا تسمح بحدوث تكدسات في الطرق المؤدية إلي عرفات.

وأشارت إلى أنه تم التأكد من صدور بطاقات " نسك " لجميع حجاج السياحة وعددهم نحو 26 الف حاج والتي تسمح لهم بدخول منطقة المشاعر المقدسة، موضحة أن تلك البطاقة تتضمن كافة بيانات الحجاج بما فيها البيانات الصحية، موضحة أنه لن يسمح لغير حاملي بطاقة نسك بالدخول إلى مخيمات حجاج السياحة التي سيكتب للمرة الأولى كشوف بأسماء الحجاج المتواجدين بكل مخيم.

مواصفات خاصة

ومن جانبه أكد ناصر تركي، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة ورئيس اللجنة الفنية للحج السياحي أن هناك تواصل علي مدار الساعة مع شركة رحلات ومنافع التي تعاقدت معها غرفة الشركات لخدمة حجاج السياحة هذا العام، مشيرا إلى إنه تم وضع قائمة بكافة الخدمات المتفق عليها وتسليمها لمشرفي البعثة للتأكد من تنفيذ كافة بنود التعاقد، وأضاف ان هناك مواصفات خاصة بالأكل والمشروبات ودورات المياه والطرقات والخدمات، وهناك خدمات سوف تنفذها شركات السياحة لصالح عملائها منها وجود عدد من الوعاظ سيتواجدون بمخيمات حجاج السياحة خلال فترة تواجدهم بمتي وعرفات وذلك لتعريف الحجاج بكيفية أداء المناسك بصورة صحيحة والرد علي كافة استفساراتهم الخاصة بالحج، موضحا أن هؤلاء الوعاظ سيقومون بإلقاء خطبة عرفات علي حجاج السياحة يوم السبت المقبل.

وأشار إلى أن العديد من شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج السياحي فئة ال 5 نجوم استعانت بعدد من الوعاظ وائمة الأوقاف المشهورين وذلك لمساعدة الحجاج علي أداء مناسك الحج بصورة صحيحة، موضحا أن هناك ندوات دينية يتم تنظيمها علي مدار يوم عرفة حتى وقت النفرة.

لجان مشتركة

وأكد أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات أن نحو 1298 شركة منفذة للحج هذا العام أنهت الاستعدادات لعمليات تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات بدء من عصر يوم الجمعة المقبل للوقوف بصعيد عرفات وتأدية الركن الأعظم للحج، مشيرا إلى أنه تم الإطمئنان علي أن كافة الأتوبيسات التي ستقوم بتصعيد الحجاج من مكة إلى عرفات وعددها يقترب من ٦٠٠ سيارة ما بين أتوبيسات موديلات حديثة، وسيارات خاصة وسيارات دفع رباعي، وأشار إلى أن جميع سائقي تلك الأتوبيسات علي دوائك بكافة الطرق تحسبا للزحام، كما إنه تم إمداد الاتوبيسات بمجموعة من الأدلاء للوصول إلى المحميات بأسرع وأسهل الطرق

وأشار أحمد إبراهيم إلى أن لجان مشتركة من الوزارة والجهاز الإداري بالغرفة برئاسة اسامة عمارة مدير عام اداراة متمركزة حاليا بالمخيمات منعا لوجود اي تقصير في الخدمات أو اخطاء في التنفيذ تلافيا لاية مشاكل تعكر صفو الحجاج والأجواء الايمانية بالمشاعر المقدسة، موضحا ان كافة المخيمات التي سيقيم بها حجاج السياحة مصنوعة من مواد مضادة للحريق، وتتواجد بها أجهزة تكييف، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم 3 وجبات طعام يومية للحجاج ( فطار -غداء -عشاء ) خلال فترة تواجدهم بمخيمات مني وعرفات فضلا عن المثلجات والمشروبات والعصائر التي تقدم لهم علي مدار اليوم.

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