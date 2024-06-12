نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس قسم الأخبار بـ "دوت الخليج" ميسون أبو الحسن تحصد المركز الرابع بمشروعات تخرّج دورة "هيكل" المتقدّمة في تغطية الحروب والنزاعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصلت الزميلة ميسون أبو الحسن، رئيس قسم الأخبار في بوابة “دوت الخليج” الإلكترونية، على المركز الرابع، في مشروعات تخرّج الدورة المتقدّمة التابعة لمؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية، حول تغطية الحروب والنزاعات في عصر المنصات الرقمية، والتي تأتي بالتعاون مع نقابة الصحفيين المصريين.

وكرّم خالد البلشي نقيب الصحفيين، وناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين، الزميلة ميسون أبو الحسن، عن موضوع مشروع تخرّجها، الذي يناقش إجبار الاحتلال الصهيوني أهل غزة على النزوح والتهجير خارج أراضي القطاع.

جاء ذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة، والصحفيين المشاركين في أعمال الدورة.