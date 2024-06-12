البابا تواضروس الثاني يهنئ شيخ الأزهر بقرب حلول عيد الأضحى المبارك

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 12 يونيو 2024 04:28 مساءً - هنَّأ قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسيَّة، صباح اليوم الأربعاء، فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب قداسة البابا تواضروس، خلال الاتصال الهاتفي، عن خالص تهنئته لفضيلة الإمام الأكبر وجموع المسلمين؛ بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أنَّ الأعياد فرصة لتجديد أواصر المحبَّة والصداقة بين المصريين؛ مسلمين ومسيحيين، والالتفاف حول النسيج الوطني المصري في هذه المناسبات السعيدة، الأمر الذي يعكس متانة هذه العلاقات وقوتها، داعيًا الله أن يوفق جهود فضيلته في مساعيه في تحقيق السلام العالمي، وإعلاء شأن مصرنا الحبيبة بالفكر المستنير وترسيخ ثقافة المواطنة والحوار والعيش المشترك في كل الدنيا.

من جانبه أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن خالص تقديره لهذه المكالمة العزيزة، وأمنياته الطيبة لقداسة البابا تواضروس الثاني، ولكل الأخوة المسيحيين، مؤكدًا فضيلته أنَّ الأعياد فرصة طيبة لمزيد من الترابط والتآخي بين أبناء الوطن وتبادل السلام والمحبة بين المسلمين والمسيحيين، ولكننا في الوقت ذاته نشعر بحزن شديد لقرب حلول عيد الأضحى المبارك وإخواننا في ‏غزة لا يزالون يعانون من عدوان صهيوني استباح كل مظاهر الحياة في غزة، ‏داعيًا المولى عزَّ وجلَّ أن يفك كرب أبناء فلسطين، وأن يرزق مصرنا الحبيبة الأمن والأمان وأن يجعلها واحةً للسَّلام والاستقرار.