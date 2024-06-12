حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 12 يونيو 2024 04:28 مساءً - مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT خلال إجازة عيد الأضحى 2024.. أعلنت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، في إطار تقديم خدمات مميزة للمواطنين، انتهاء جميع الاستعدادات الخاصة بالتزامن مع استقبال أول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 2024 وانتظام حركة التشغيل داخل شبكة قطارات LRT.

مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT خلال إجازة عيد الأضحى.. وأكدت وزارة النقل، في بيان لها، اليوم، أن مواعيد تشغيل القطار الكهربائي LRT خلال أيام العطلة الرسمية، حيث يشمل جدول التشغيل إجمالي 136 رحلة يوميًا بالقطار الكهربائي الخفيف LRT، وتقدم بوابة الفجر الإلكترونية، في إطار خدماتها التي تستعرضها لقرائها ومتابعيها لحظة بلحظة وعلى مدار الساعة، مواعيد القطار الكهربائي الخفيف LRT خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT

مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT.. وأشار بيان وزارة النقل، إلى انتظام حركة التشغيل الخاصة بالقطار الكهربائي الخفيف LRT بإجمالي 136 رحلة يوميًا الذي يربط محطة عدلي منصور المركزية التبادلية، حتى محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية، ويخدم مدن شرق القاهرة مثل العبور والمستقبل وبدر والشروق، وجدول التشغيل كالتالي:

محطة عدلي منصور

أول رحلة الساعة 6 صباحًا.آخر رحلة إلى محطة الفنون والثقافة الساعة 9:30 مساءً، إلى محطة بدر الساعة 10:30 مساءً.

محطة الفنون والثقافة

أول رحلة الساعة 6:05 صباحًا.آخر رحلة الساعة 10:05 مساءً إلى محطة عدلي منصور، الساعة 10:35 إلى محطة بدر.

محطة العبور الجديدة (المعرفة)

أول رحلة الساعة 7:03 صباحًا.آخر رحلة الساعة 10:10 مساءً إلى محطة عدلي منصور، الساعة 10:30 مساءً إلى محطة بدر.

محطة بدر

أول رحلة الساعة 6:05 صباحًا إلى محطة الفنون والثقافة، الساعة 6:11 إلى محطة عدلي منصور.آخر رحلة الساعة 10:56 مساءً إلى محطة الفنون والثقافة، الساعة 10:54 مساءً إلى محطة عدلي منصور.

مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT خلال إجازة العيد.. وأكد بيان وزارة النقل، استمرار المتابعة الدقيقة من رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق وقيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق، والشركة الفرنسية المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT من خلال غرف التحكم المركزي ومن خلال تواجد قيادات ومسؤولي المرفقين بالخطوط، لمتابعة انتظام مواعيد التقاطر والاطمئنان على النظام داخل المحطات وذلك لتقديم أفضل الخدمات الممكنة لجمهور الركاب خلال أيام عيد الأضحى المبارك 2024.

كما أشارت وزارة النقل، في بيانها، إلى الدفع بجميع فرق الطوارئ بالمحطات المختلفة لمواجهة أى أعطال مفاجئة قد تحدث وإزالتها على الفور.