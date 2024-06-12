الدكتورة مايا مرسي: نفتخر بلجنتنا الوطنية أول لجنة تنسيقية توحد جهودها على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 12 يونيو 2024 04:28 مساءً - • جهود اللجنة أسفرت عن صدور قانون لتشديد عقوبة ختان الإناث

• انخفاض نسب اجراء جريمة الختان بفضل جهود اللجنة على مدار خمس سنوات وشركاؤنا

• نطمح ونعمل بكل قوة للقضاء على ختان الإناث بشكل نهائى إعمالا وتنفيذاً للقانون.

• نعمل علي إعداد دراسة حول مدى الوعي بموضوعات ختان الإناث والقوانين المتعلقة بقيادة الدكتور ماجد عثمان

• تخصيص تكريم سنوى للأعمال الفنية التى تساهم فى رفع الوعى بالقضاء على هذه جريمة الختان

عقدت اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة المجلس القومي للطفولة والأمومةاليوم اجتماعها التاسع ، برئاسة كل من الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة ، وبمشاركة السيد جيرمي هوبكنز- ممثل منظمة UNICEF Egypt يونيسف مصر ، والمستشارة امل محمود عمار، مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل وعضوة المجلس القومي للمرأة ، والدكتورة عزة كامل رئيس اللجنة التيسرية لجايزة "عزيزة حسين وماري أسعد ونبيل صموئيل" لرواد القضاء على ختان الإناث فى مصر ،وممثلي الوزارات والهيئات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، والجهات الشريكة .

حيث استهلت الدكتورة مايا مرسى كلمتها بتقديم خالص التهاني بإسم اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث إلى الدكتورة سحر السنباطى لتوليها منصب رئيسة المجلس القومى للطفولة والأمومة.. والى صدور قانون تنظيم عمل المجلس ولإعادة تشكيله، مؤكدة أن هذا يؤكد استمرار دعم الإرادة السياسية لملف الطفولة والأمومة..

وأوضحت الدكتورة مايا مرسى أن اجتماعنا اليوم يعد تقليدًا سنويًا هامًا.. نجتمع فيه لنناقش جهود اللجنة خلال عام ونقيم ما تحقق من خطة عمل اللجنة .. كما يعد فرصة لنجدد التزامنا فى شهر بدور وطوال العام للقضاء نهائيًا على هذه الجريمة، ونفتخر بلجنتنا الوطنية التى تعد أول لجنة تنسيقية توحد جهودها على مدار خمس سنوات .. ونعمل على أن يستمر عملها بهذا الشكل المؤسسى لتوحيد وتنسيق الجهود للقضاء الكامل على الجريمة، ونفتخر ايضا بأن جهود اللجنة أسفرت عن صدور قانون لتشديد عقوبة ختان الإناث .. حين انتصرت الإرادة السياسية من جديد للمرأة والفتاة المصرية فى 30 أبريل عام 2021 .. بتصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث .. ويعد هذا القانون هو الجيل الثالث من القوانين السابقة التى صدرت فى مصر لتجريم ختان الإناث كما نقول محلياً وإقليمياً ودولياً.. حيث تم تجريم ختان الإناث للمرة الأولى فى قانون العقوبات عام 2008 .. وفى عام 2016 تم تغليظ العقوبة من جنحة إلى جناية..

وأكدت رئيسة المجلس القومى للمرأة أنه على الرغم من انخفاض نسب اجراء هذه الجريمة بفضل جهود اللجنة على مدار خمس سنوات وشركاؤنا الا أننا نطمح ونعمل بكل قوة للقضاء عليها بشكل نهائى.. إعمالا وتنفيذاً للقانون.

وأشارت الدكتورة مايا مرسى الى أن التعاون بين جميع أعضاء اللجنة أسفر عن ملايين الاتصالات التوعوية في قرى ونجوع محافظات الجمهورية ، من خلال تنظيم قوافل طبية وتثقيفية وحملات اعلامية توعوية ، واستقبال شكاوى ، ورفع كفاءة البناء المؤسسى، وحملات طرق الأبواب ..ونعمل جميعًا تحت شعار " احميها من الختان" ..

واشارت رئيسة المجلس القومى للمرأة الى أن اليوم تنطلق الحملة الإعلامية التى تحمل ذات الشعار بجميع المحطات الإذاعية وعلى منصات التواصل الاجتماعي الرسمية للمجلس القومي للمرأة ومنصات الشركاء لنشر الوعي بمخاطر تلك الجريمة وانها لا تمت للطب بأى صله وأن الدين منها بريء ، مضيفة أننا نعمل حاليًا علي اعداد دراسة حول مدى الوعي بموضوعات والقوانين المتعلقة بختان الإناث تحت قيادة الدكتور ماجد عثمان عضو المجلس القومي للمرأة.

كما أكدت الدكتورة مايا مرسى على الدور الهام للفن باعتباره أحد أهم أدوات القوى الناعمة في اى مجتمع .. لدوره في رفع الوعى وتعزيز تمكين المرأة .. وفى هذا السياق أعلنت عن تخصيص تكريم سنوى للأعمال الفنية التى تساهم فى رفع الوعى بالقضاء على هذه الجريمة ، قائلة:"اليوم نبدأ هذا التقليد بتكريم فيلم "الخياط" للمخرجة الطالبة الواعدة كرمة الصعيدى ونتقدم لها بخالص الشكر والتقدير علي الفيلم وفكرته العبقرية التى لمست القلوب.. كما يتناول بمنظور إبداعي متميز جريمة ختان الإناث ويرسخ لدور الفن في رفع الوعي للقضاء على هذه الجريمة".

وأضافت رئيسة المجلس قائلة:"أتذكر دائماً وجود الغائب الحاضر الدكتور نبيل صموئيل الذي يمثل لي الأستاذ والمعلم والمساند والقوي فى جميع مراحل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث في مصر".

وتقدمت الدكتورة مايا مرسى بخالص الشكر والتقدير الى الدكتورة أحلام حنفي مقررة لجنة الصحة بالمجلس على جهودها فى القضاء ختان الإناث وعلى ما قدمته في هذا الصدد ..وخالص الشكر والتقدير أيضًا للأستاذة إيزيس محمود رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس لدورها المؤثر والفريد في القضاء على ختان الإناث.

كما تقدمت بخالص الشكر والتقدير الى مؤسسة الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ، والى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقيادة البابا تواضروس الثانى .. والى وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور محمد مختار جمعه على التعاون المثمر مع اللجنة فى العمل على هذا الملف الهام.

واختتمت الدكتورة مايا مرسى كلمتها قائلة:" أكرر تعهدنا والتزامنا بمواصلة جهودنا بكل قوة للقضاء على هذه الجريمة فى حق فتياتنا اللاتى يمثلن أمل الوطن ومستقبله."