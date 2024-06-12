الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تنعى والد منتصر النبراوى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 يونيو 2024 04:29 مساءً - نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والد منتصر النبراوى، المدير التنفيذى لمجموعة المصريين أوت دور، والذى توفى اليوم الأربعاء، على أن تقام صلاة الجنازة في مسجد الصديق بمساكن شيراتون عقب صلاة العصر.

وقالت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في نعيها :"إنا لله وإنا إليه راجعون، تتقدم إدارة العلاقات العامة، ببالغ الحزن والأسى وخالص التعازى، للسيد منتصر النبراوى، رئيس مجلس إدارة المصريين أوت دوور، في وفاة والده السيد اللواء عبد الله النبراوى، تغمد الله الفقيد بواسع الرحمة".

توفى والد منتصر النبراوى، المدير التنفيذى لمجموعة المصريين أوت دور، اليوم، الأربعاء، على أن تقام صلاة الجنازة في مسجد الصديق بمساكن شيراتون عقب صلاة العصر.

وقال منتصر النبراوى في بوست عبر حسابه الرسمي بفيس بوك: "توفي إلى رحمة الله تعالى والدي وحبيبي وقدوتي اللواء عبدالله النبراوي رحمه الله، صلاة الجنازة عقب صلاه العصر بمسجد الصديق بمساكن شيراتون بمصر الجديدة، إنا لله وإنا إليه راجعون".