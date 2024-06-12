رئيس الوزراء يتابع موقف سداد مستحقات الكهرباء لدى الوزارات والجهات الحكومية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 يونيو 2024 04:29 مساءً - عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة موقف سداد مستحقات الشركة القابضة لكهرباء مصر لدى عدد من الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، وذلك بحضور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عاصم الجزّار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس/ محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، ناهد يوسف، رئيسة هيئة التنمية الصناعية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أنه في إطار ما تقوم به الحكومة من جهود لسداد مستحقات الجهات الخدمية لدى الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة، يأتي هذا الاجتماع بهدف سداد مستحقات الكهرباء، خاصةً أن الفترة السابقة شهدت عدة اجتماعات للعمل على سداد مستحقات وزارة البترول، مضيفًا أنه بالفعل قامت عدة وزارات وجهات حكومية بسداد ما عليها من ديون ومستحقات لوزارة البترول، وعلى رأسها وزارة الطيران المدني.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، في الوقت نفسه على ضرورة بذل أقصي الجهود لوقف الوصلات الخلسة وتحصيل الفواتير المستحقة.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الكهرباء إجمالي المديونيات المُستحقة للشركة القابضة لكهرباء مصر على الوزارات والجهات الحكومية، وتم التعليق من الوزراء والمسئولين المعنيين بتفاصيل ما تم سداده من مستحقات، وكذا خطة هذه الوزارات والجهات لاستكمال سداد ما عليها من متأخرات.